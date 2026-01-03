Tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci scoppia (ancora) la lite in TV: “Divento pazza”, interviene Elisa Isoardi

Oggi, sabato 3 gennaio 2026, a Bar Centrale su Rai 1 l’atmosfera è diventata bollente. Nel salotto di Elisa Isoardi è scoppiata una furiosa lite tra Rosanna Lambertucci e Serena Bortone. Chi segue il programma lo ricorda bene: questa non è la prima volta che si verifica un litigio tra le due poiché già qualche settimana fa, si sono scontrate su altri temi, come la maternità, il ruolo della donna e i valori tradizionali. Questa volta, a far scaldare gli animi è stato un dibattito sul divario di genere. Vediamo cos’è successo.

Lambertucci e Bortone, è scontro a Bar Centrale: "La mia testa non transige su questo"

E’ scoppiato un nuovo scontro tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci a Bar Centrale, su Rai 1, oggi 3 gennaio 2026. Nel programma di Elisa Isoardi, Bortone ha portato dati e statistiche mentre Lambertucci ha proposto una visione ottimistica, minimizzando i numeri. La tensione è arrivata alle stelle, tanto che la conduttrice si è vista costretta a intervenire. Bortone ha sottolineato: "I lavori di basso profilo sono svolti al 70% dalle donne. Avranno lo stesso tipo di retribuzione, ma purtroppo le donne vanno a lavori di livello inferiore rispetto agli uomini." Lambertucci ha risposto: "Trovo che la donna oggi ha più numeri degli uomini, li stiamo superando. Come mai non abbiamo lo stesso tipo di retribuzione? Arriverà perché siamo avanti, le capacità che abbiamo noi donne di riuscire a coprire una serie di ruoli, un uomo non ce l’ha."

Il confronto si è fatto più acceso quando Bortone ha evidenziato la prevalenza maschile nei ruoli apicali: "Divento pazza. I dati non ce lo dicono. È la tua opinione contro i dati. Dimmi le donne nei ruoli apicali." Lambertucci ha insistito: "Le donne sono straordinarie, stanno andando avanti". Bortone, d’altra parte, ha replicato con altri dati: "Il tasso di occupazione femminile è arrivato al 53% contro quello maschile al 70%." Ma non è finita qui perché si è parlato anche di lavoro domestico: Bortone ha segnalato che "Il 2.8% sono gli uomini che condividono il lavoro di cura in famiglia", mentre Lambertucci ha obiettato: "Ma perché vuoi farli diventare delle donne, gli uomini che non sono portati Serena?" Bortone ha ribadito: "La donna oltre a lavorare deve tornare a casa e fare pure la serva" e Lambertucci ha replicato: "Ma perché serva? La donna è molto più pratica!"

L’attacco personale di Serena Bortone a Rosanna Lambertucci

Lo scontro tra le due si è chiuso con un attacco politico-personale a Lambertucci da parte di Serena: "Cresci, non saresti qui se non avessi avuto la tua voglia di affermarti, tu contraddici la tua storia, abbi pazienza." Lambertucci ha tentato di stemperare: "Cominciamo l’anno in santa pace." Anche il tentativo di mediazione di Gianfranco Marzullo, citando Margaret Thatcher, non ha placato Bortone: "Non facciamo qualunquismo al contrario". Infine, Bortone ha chiuso con una provocazione: "Rosanna non è vera una femminista. Ti definisci femminista? Mi fa piacere", mentre Lambertucci ha concluso: "Se c’è una che ha amato le donne tutta la vita sono io! Non a chiacchiere, ma a fatti".

