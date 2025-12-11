Rosanna Banfi e il tumore: “Un professore mi ha ridato la vita”, l’annuncio choc dopo l’operazione Rosanna Banfi annuncia la fine del suo percorso con il tumore al polmone: “I linfonodi sono puliti, un professore mi ha ridato la vita”.

Rosanna Banfi torna a sorridere e a condividere con i fan una notizia che scalda il cuore. Dopo aver reso pubblica la sua battaglia contro un nuovo tumore al polmone, l’attrice comunica che l’operazione è riuscita e che non ci sono segni di metastasi. Un percorso delicato, ma affrontato con coraggio e supporto, che oggi le permette di guardare al futuro con serenità.

Rosanna Banfi: il lieto fine della sua battaglia contro il tumore al polmone

Dopo aver annunciato qualche settimana fa la nuova diagnosi, Rosanna Banfi ha scelto i social per condividere la notizia che tutti attendevano: il tumore è stato rimosso con successo e i linfonodi risultano puliti. L’attrice ha pubblicato un selfie sorridente su Instagram accompagnato da parole cariche di gratitudine: "Un professore mi ha ridato la vita, dicendomi che la mia disavventura con un nuovo tumore è finita qui".

La diagnosi, seppur tempestiva, ha naturalmente scosso Rosanna, che in passato aveva già affrontato un tumore al seno. Tuttavia, la scoperta precoce ha permesso ai medici di intervenire rapidamente, riducendo al minimo i rischi e offrendo all’attrice la possibilità di un recupero sereno.

La paura dell’operazione e l’amore per la famiglia

In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Rosanna aveva raccontato il momento in cui ha scoperto il tumore: tramite una TAC i medici hanno individuato un’"opacità a vetro smerigliato", diagnosticando un adenocarcinoma al polmone destro. Fortunatamente, l’area risultava circoscritta e l’operazione per rimuoverla è stata tempestiva. L’attrice ha confessato di aver vissuto un’intensa paura prima dell’intervento: "Avevo il terrore di non risvegliarmi. I medici, vedendomi davvero tesa, mi hanno suggerito di pensare a qualcosa di bello". Il suo primo pensiero è volato subito a Matilde, la nipotina di un anno: "Ho pensato a Matilde, a quando saluta con la manina, e mi sono commossa. Essere qui oggi a festeggiare il suo primo anno di vita è un momento prezioso per tutta la famiglia".

Rosanna Banfi ha sottolineato quanto il sostegno dei suoi cari sia stato fondamentale: dalla figlia al genero, fino a suo padre e alla piccola Matilde, ogni presenza ha contribuito a darle forza e coraggio in questo percorso delicato. Oggi Rosanna Banfi può finalmente tirare un sospiro di sollievo. L’operazione riuscita e la conferma dell’assenza di metastasi rappresentano per lei una vera rinascita. L’attrice esprime gratitudine nei confronti dei medici che l’hanno seguita e di chi le è stato vicino, ricordando come anche nelle situazioni più difficili l’amore e la famiglia siano un sostegno insostituibile.

