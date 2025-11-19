Rosanna Banfi, l’annuncio choc sul tumore: “Dopo 16 anni si è ripresentato”. Come sta la figlia dell’attore
La figlia di Lino ha condiviso la notizia all'interno del suo profilo Instagram. Anni fa era stata operata, con successo, per la rimozione di un cancro al seno. Ecco i dettagli.
Rosanna Banfi, figlia di Lino Banfi e volto noto della televisione, ha sconvolto i social con un notizia inattesa. Il tumore che l’aveva colpita 16 anni fa è tornato, stavolta non al seno ma in "un’altra stanza della ‘mia’ casa", come ha annunciato lei stessa. Con un post su Instagram, la Banfi ha raccontato di essersi sottoposta a un nuovo intervento, senza scendere tuttavia nei particolari. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.
Rosanna Banfi, l’annuncio choc sul tumore
Come un fulmine a ciel sereno è arrivato l’annuncio di Rosanna Banfi, figlia del noto attore di Un medico in famiglia. Il tumore che aveva sconfitto 16 anni fa sarebbe tornato, come lei stessa ha spiegato brevemente in un post pubblicato su Instagram. "Dopo 16 anni ‘l’ospite’ assolutamente non invitato, si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un’altra stanza della ‘mia’ casa. L’abbiamo cacciato a calci nel cu*o. Tutto qua". A corredo di queste parole, l’immagine sobria di uno spirometro incentivante. Ma di lì a poco è arrivato anche un selfie per rassicurare i fan.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
All’interno delle sue storie, infatti, Rosanna si è ripresa in pigiama con fare sorridente, mentre a lato si intravede un drenaggio chirurgico. Non ha diffuso per ora altri dettagli sulla malattia, quindi non è chiara l’entità della recidiva e il tipo di intervento a cui la Banfi si è dovuta sottoporre. Vederla serena e combattiva, però, fa ben sperare chi aveva già iniziato a preoccuparsi.
Il tumore al seno che aveva colpito Rosanna Banfi nel 2009
Il primo tumore per Rosanna era comparso nel 2009, al seno. Anche in quel caso ci fu un intervento risolutivo, che la figlia di Banfi ha ricordato con queste parole soltanto lo scorso anno: "Una mia amica mi disse: quando dimenticherai la data l’avrai metabolizzato. È vero, per diversi anni il 18 e il 25 febbraio (le due operazioni) in realtà la data l’ho dimenticata. Oggi però mi sono accorta che sono passati 15 anni. Il fatto è che ho avuto 15 anni in più. Ho potuto vedere e fare tante cose e per questo devo ringraziare ‘solo’ la medicina. Ogni tanto sento ancora parlare di ‘santoni’ e santi che guariscono. Non è vero, fidatevi e affidatevi ai medici. Gli scienziati da anni lavorano per noi per sconfiggere il cancro e ci stanno riuscendo. Le terapie sono più leggere si possono scoprire tumori al primissimo stadio e guarire senza conseguenze. Il segreto è fare prevenzione, controllarsi senza paura e affidarsi".
Potrebbe interessarti anche
Serena Bortone e Rosanna Lambertucci, scintille in tv a Bar centrale: “Perché ce l’hai con me?”
A Bar Centrale è esplosa una dura lite tra Rosanna Lambertucci e Serena Bortone: mat...
Lino Banfi su Alvaro Vitali: "Non ero suo amico", la sua verità dopo la morte dell'attore
Tra ricordi di carriera e nuovi progetti, l’attore pugliese chiarisce il rapporto co...
Niente Un Medico in Famiglia: Lino Banfi torna con un film che è un omaggio alla moglie
L'attore di Nonno Libero e Oronzo Canà si racconta e ci racconta la sua vita in un d...
I film in onda in TV stasera, sabato 8 novembre: il gioello di Mel Gibson (non è Braveheart)
Da Percy Jackson su Italia 1 a The Bourne Identity su Rete 4, passando per grandi cl...
Uomini e Donne, caos e fuga dal Trono classico: Jakub fuori, anche Federico se ne va. Cristiana sotto accusa
Nella puntata di oggi lunedì 3 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi due...
I film in onda in TV stasera, 15 novembre 2025: il capolavoro assoluto di Brad Pitt
Una serata ricchissima: dal fantasy Biancaneve e il cacciatore su Italia 1 all’avven...
Un medico in famiglia 11 si farà, pronto il copione: il nuovo ruolo di Lino Banfi (ma Scarpati tentenna)
Stando a recenti indiscrezioni, la sceneggiatura per l'ultima stagione sarebbe già s...
I film in onda in TV stasera, sabato 1 novembre 2025: il vero capolavoro di Russell Crowe (altro che Il Gladiatore)
Scoprite i migliori film della serata di sabato 1 novembre 2025: dal fantasy Percy J...