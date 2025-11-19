Rosanna Banfi, l’annuncio choc sul tumore: “Dopo 16 anni si è ripresentato”. Come sta la figlia dell’attore La figlia di Lino ha condiviso la notizia all'interno del suo profilo Instagram. Anni fa era stata operata, con successo, per la rimozione di un cancro al seno. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Rosanna Banfi, figlia di Lino Banfi e volto noto della televisione, ha sconvolto i social con un notizia inattesa. Il tumore che l’aveva colpita 16 anni fa è tornato, stavolta non al seno ma in "un’altra stanza della ‘mia’ casa", come ha annunciato lei stessa. Con un post su Instagram, la Banfi ha raccontato di essersi sottoposta a un nuovo intervento, senza scendere tuttavia nei particolari. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Rosanna Banfi, l’annuncio choc sul tumore

Come un fulmine a ciel sereno è arrivato l’annuncio di Rosanna Banfi, figlia del noto attore di Un medico in famiglia. Il tumore che aveva sconfitto 16 anni fa sarebbe tornato, come lei stessa ha spiegato brevemente in un post pubblicato su Instagram. "Dopo 16 anni ‘l’ospite’ assolutamente non invitato, si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un’altra stanza della ‘mia’ casa. L’abbiamo cacciato a calci nel cu*o. Tutto qua". A corredo di queste parole, l’immagine sobria di uno spirometro incentivante. Ma di lì a poco è arrivato anche un selfie per rassicurare i fan.

All’interno delle sue storie, infatti, Rosanna si è ripresa in pigiama con fare sorridente, mentre a lato si intravede un drenaggio chirurgico. Non ha diffuso per ora altri dettagli sulla malattia, quindi non è chiara l’entità della recidiva e il tipo di intervento a cui la Banfi si è dovuta sottoporre. Vederla serena e combattiva, però, fa ben sperare chi aveva già iniziato a preoccuparsi.

Il tumore al seno che aveva colpito Rosanna Banfi nel 2009

Il primo tumore per Rosanna era comparso nel 2009, al seno. Anche in quel caso ci fu un intervento risolutivo, che la figlia di Banfi ha ricordato con queste parole soltanto lo scorso anno: "Una mia amica mi disse: quando dimenticherai la data l’avrai metabolizzato. È vero, per diversi anni il 18 e il 25 febbraio (le due operazioni) in realtà la data l’ho dimenticata. Oggi però mi sono accorta che sono passati 15 anni. Il fatto è che ho avuto 15 anni in più. Ho potuto vedere e fare tante cose e per questo devo ringraziare ‘solo’ la medicina. Ogni tanto sento ancora parlare di ‘santoni’ e santi che guariscono. Non è vero, fidatevi e affidatevi ai medici. Gli scienziati da anni lavorano per noi per sconfiggere il cancro e ci stanno riuscendo. Le terapie sono più leggere si possono scoprire tumori al primissimo stadio e guarire senza conseguenze. Il segreto è fare prevenzione, controllarsi senza paura e affidarsi".

