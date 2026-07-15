Rosalinda Celentano compie 58 anni: da Sanremo alla depressione, che fine ha fatto oggi la figlia di Adriano
La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori si è allontanata dalla luce dei riflettori dopo i successi al cinema e conduce una vita molto riservata
Rosalinda Celentano spegne 58 candeline. Una delle personalità più ‘controcorrente’ dello spettacolo italiano, la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori avrebbe potuto vivere all’ombra di un cognome pesantissimo, ma ha scelto una strada diversa. Oggi conduce una vita molto più riservata rispetto al passato, dedicandosi soprattutto all’arte e mantenendosi lontano dalla luce dei riflettori. Scopriamo cosa fa oggi.
Rosalinda Celentano, carriera e vita privata dell’attrice: dal cinema alla depressione
Il debutto davanti al grande pubblico arriva nei primi anni Novanta. Sulle orme di papà Adriano, infatti, Rosalinda Celentano prova la strada della musica e nel 1990 sale sul palco del Festival di Sanremo nella sezione Giovani con ‘L’età dell’oro’. L’anno successivo conquista anche il Disco Verde del Festivalbar con ‘Quanti treni’. L’esperienza da cantante, però, dura poco e Rosalinda capisce presto che la recitazione rappresenta il suo vero linguaggio artistico. La svolta arriva infatti al cinema, dove la figlia di Adriano Celentano lavora con registi importanti e nel 2002 vince il Globo d’Oro come miglior attrice esordiente nel film ‘Paz!’. Il successo è anche internazionale quando Mel Gibson la sceglie per interpretare Satana ne La Passione di Cristo, ruolo per il quale ottiene una candidatura ai Nastri d’argento come miglior attrice non protagonista.
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Dietro ai successi, però, c’è sempre stata una vita privata complessa. Rosalinda Celentano ha raccontato più volte di aver combattuto contro una profonda depressione, una sofferenza che l’ha accompagnata per molti anni e che ha affrontato con un lungo percorso personale. In seguito ha dovuto fare i conti anche con un tumore al seno, superato dopo le cure e gli interventi necessari. Nel 2020 il pubblico l’ha rivista a Ballando con le Stelle in coppia con Tinna Hoffman.
Che fine ha fatto Rosalinda Celentano: la ‘nuova vita’ della figlia di Adriano
Ma cosa fa oggi Rosalinda Celentano? Da tempo l’attrice ha scelto di allontanarsi dai riflettori. Si dedica soprattutto alle sue passioni artistiche, in particolare pittura e scultura, che rappresentano oggi il cuore della sua attività creativa. Anche la sua vita privata e sentimentale è rimasta volutamente lontana dal gossip. Dichiaratamente bisessuale, nel corso degli anni ha sempre difeso la propria libertà e la propria indipendenza. A 58 anni Rosalinda Celentano continua così a rappresentare un volto fuori dagli schemi dello spettacolo italiano: meno televisione, più arte e una vita lontana dal clamore mediatico.
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