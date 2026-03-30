Rosalia (forse) non torna a Milano, dopo il concerto interrotto via ai rimborsi. E scatta la polemica
Moltissimi fan della cantante spagnola avrebbero preferito una nuova data piuttosto dei soldi del biglietto: "Volevamo il concerto".
Doveva essere una delle tappe più attese della primavera musicale, ma si è trasformata in una serata a metà e in un caso che ora divide i fan. Il concerto di Rosalia a Milano, interrotto improvvisamente per motivi di salute dell’artista — secondo quanto comunicato dall’organizzazione — non verrà recuperato, almeno per il momento. E così, mentre partono ufficialmente le procedure di rimborso, cresce la polemica tra chi avrebbe preferito una nuova data piuttosto che i soldi indietro.
La performance si è fermata esattamente a metà show, tra il dispiacere palpabile della cantante spagnola e quello del pubblico spiazzato che è rimasto attonito e con molte domande. Nei giorni successivi, gli organizzatori hanno confermato che non è al momento prevista una data di recupero a Milano: una decisione che ha portato all’attivazione automatica dei rimborsi per tutti i possessori di biglietto, ma che di certo non ha soddisfatto chi desiderava assistere allo spettacolo.
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Rosalia rimborsa i biglietti del concerto interrotto a Milano, ma non tutti sono contenti
Chi ha acquistato online il biglietto per il concerto milanese di Rosalia, interrotto a metà, riceverà il rimborso direttamente sul metodo di pagamento utilizzato, mentre chi lo ha comprato presso punti vendita fisici dovrà invece presentare richiesta attraverso il circuito autorizzato entro i tempi indicati. Con queste comunicazioni ufficiali tutti i fan della cantante hanno avuto l’amara notizia: soldi indietro e (per ora) nessuna data sostitutiva.
Se da un lato i rimborsi per un evento che si è dovuto interrompere sul più bello sono una giusta tutela economica, non sempre rispettata, dall’altro non bastano a placare il malcontento di molti spettatori, soprattutto per quanto riguarda il caso-Rosalia. Sui social, in tanti sottolineano come il valore dell’esperienza dal vivo non sia sostituibile con un accredito bancario: "Non volevamo indietro i soldi, volevamo il concerto", "Ma io volevo un’altra data Rosiii non mi interessano i moneyyy", sono tra i commenti ricorrenti dei fan più delusi, che si aspettavano per lo meno una data riparatrice.
E se al momento non ci sono conferme ufficiali su un possibile ritorno a Milano della voce di La Fama, il caso ha riacceso un tema più ampio: quello dei concerti annullati o interrotti e delle politiche di rimborso. Negli ultimi anni, complici condizioni meteo estreme, problemi tecnici e questioni organizzative, gli stop improvvisi sono diventati più frequenti, ma non sempre il pubblico pagante ha ottenuto soldi indietro, specie se lo spettacolo viene considerato ‘iniziato’ — il prezzo del biglietto non viene rimborsato affatto, o solo parzialmente. La scelta di Rosalia, in questo contesto, è stata addirittura enfatizzata, quando in teoria dovrebbe essere normalità: "Non avevo dubbi! Rosalia una bella persona. Umana soprattutto", "Bello come la normalità venga descritta come ‘straordinaria’, "Artisti italiani che non rimborsano neanche concerti mai iniziati".
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