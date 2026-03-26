Rosalia delude Milano, concerto interrotto: "Ho vomitato qui dietro". Ma prima spiazza Giulia Stabile (che la bacia) Prima di chiudere lo show esattamente a metà, la star spagnola ha fatto una dedica emozionante all'ex ballerina di Amici.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Milano si aspettava una notte memorabile, e per quasi un’ora lo è stata davvero. Poi, all’improvviso, il buio. L’attesissimo concerto di Rosalia al Forum di Assago si è trasformato in una serata sospesa, interrotta a metà per un malore che ha costretto la popstar catalana a fermarsi davanti a oltre 11mila fan increduli. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni: l’unica data italiana del ‘Lux Tour‘ aveva registrato il tutto esaurito e Rosalia, pur con un leggero ritardo, aveva conquistato il pubblico fin dalle prime battute. Voce potente, scenografia teatrale e una performance costruita in atti, tra suggestioni classiche e momenti più elettronici. Nel corpo di ballo, a sorpresa, anche Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici, subito riconosciuta e accolta con entusiasmo dal pubblico. Tra le due, poco prima dell’interruzione, è andato in scena un siparietto che ha fatto sciogliere i fan: Rosalia le ha dedicato una canzone mentre lei, visibilmente emozionata, le ha risposto con un bacio sulla mano, un gesto spontaneo e affettuoso che ha acceso il Forum.

Rosalia: malore e lo stop improvviso nella tappa milanese del ‘Lux Tour’

"Ho cercato di portare avanti lo spettacolo dall’inizio, anche se stavo molto male. Ho avuto un’intossicazione alimentare davvero grave e ho provato a resistere fino alla fine", queste le parole di Rosalia dopo il secondo atto del suo concerto a Milano, unica tappa italiana. La cantante ha fatto sapere al pubblico presente di voler tentare per non deludere nessuno ("Fatemi vedere se riesco a riprendermi se mi danno qualcosa"), ma dopo alcuni minuti lunghissimi, è tornata sul palco, visibilmente provata, per annunciare ufficialmente di non riuscire a portare avanti lo show. Il concerto, strutturato in quattro atti, si è fermato quindi esattamente a metà.

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Rosalia e la dichiarazione a Giulia Stabile: "La miglior ballerina"

E in quella serata spezzata a metà, resta comunque un momento destinato a rimanere: durante il concerto, poco prima di cantare ‘La Fama‘, Rosalía si è avvicinata a Giulia Stabile, ex di Amici e ora nel corpo di ballo della star spagnola, e a sorpresa ha dedicato la canzone anche a lei: "Questa è per Giulia, è fantastica, sono così fortunata di avere i migliori ballerini con me". Stabile era emozionatissima, e con lo sguardo commosso si è girata per dare una bacio alla mano della cantante mentre le accarezzava la spalla, tra gli applausi e le grida entusiaste del pubblico italiano.

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