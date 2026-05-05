Maria Chiara Giannetta arriva su NOW TV, il nuovo ruolo è una svolta di vita: "Ho fatto i conti con le mie fragilità" L'attrice fa un salto importante grazie al suo nuovo ruolo: sarà Rosa, un'agente pronta a tutto in una nuova serie TV carica di adrenalina e mistero

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Maria Chiara Giannetta lascia i panni di Blanca ma resta nel mondo della criminalità per il suo nuovo e complicato ruolo. Dall’8 maggio arriva su Sky e Now Rosa Elettrica, una serie thriller che punta dritto alle emozioni e che ritrova l’amata attrice italiana in una veste inedita che l’ha aiutata a ‘sconfiggere’ le sue fragilità.

Maria Chiara Giannetta lascia Blanca e diventa Rosa: la nuova missione è mozzafiato

Se infatti l’avete amata in Blanca, qui troverete una Giannetta molto diversa: più dura, meno solare, decisamente più "spigolosa". L’attrice interpreta Rosa, la protagonista, una giovane poliziotta che deve proteggere un testimone. È infatti incaricata di scortare Cocìss (interpretato da Francesco Di Napoli), il figlio di un boss della Camorra che ha deciso di collaborare con la giustizia. Le cose però prendono una brutta piega: Rosa capisce che in Procura qualcuno sta giocando sporco, così molla tutto, rompe le regole e scappa via con il ragazzo. Una fuga continua che ci trascinerà fino a un finale sorprendente, che già fa pensare a una seconda stagione.

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Maria Chiara Giannetta ha raccontato, attraverso ilfattoquotidiano, di essersi affezionata subito a Rosa, descrivendola come una ragazza che usa la sicurezza come uno scudo per nascondere le proprie paure. "Interpretarla mi ha aiutato a fare i conti con le mie fragilità", ha spiegato l’attrice, che ha utilizzato questo ruolo anche "per esorcizzare una mia vecchia parte. Sapevo di poter dare tanto a questo personaggio quindi questa è la cosa che mi ha attirato più di tutte", ha spiegato.

Francesco Di Napoli al fianco di Maria Chiara Giannetta in Rosa Elettrica

Dall’altra parte c’è Cocìss, che non è il solito cattivo dei film. Francesco Di Napoli ha lavorato molto per mostrare il lato umano di questo ragazzo: uno che sbaglia e impara, cercando di far capire al pubblico che, dietro la violenza, spesso si nasconde una grande fragilità. La forza della serie sta nel mostrare che il male e il bene non stanno mai da una parte sola. Anche tra chi dovrebbe rappresentare la legge ci sono personaggi ambigui e poco chiari. Rosa si muove in questo "fango" cercando di restare onesta, a volte rischiando di sembrare fin troppo ingenua.

Francesco Di Napoli ha toccato anche un tema importante: perché i ragazzi delle periferie finiscono spesso nei giri sbagliati? Secondo lui, non è per cattiveria, ma per necessità. "Se offrissimo a questi giovani un lavoro vero e uno stipendio dignitoso, l’85% di loro sceglierebbe la legalità senza pensarci", ha detto l’attore. Per lui, la criminalità non si batte solo con la polizia, ma dando alle persone la possibilità di vivere onestamente.

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