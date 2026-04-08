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Maria Chiara Giannetta contro tutti: dimenticate Blanca, qui si fa sul serio. La nuova serie su Sky e NOW

Tratta dal romanzo di Giampaolo Simi, Rosa Elettrica vede Maria Chiara Giannetta nei panni di un agente sotto copertura

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Maria Chiara Giannetta contro tutti: dimenticate Blanca, qui si fa sul serio. La nuova serie su Sky e NOW

Maria Chiara Giannetta torna protagonista sul piccolo schermo con Rosa Elettrica, la nuova serie Sky Original disponibile dall’8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Diretta da Davide Marengo, autore di titoli come Un’estate fa e Il cacciatore, la serie in sei episodi adatta liberamente l’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi, portando in scena una storia di fuga, coraggio e istituzioni deviate.

Un’alleanza inaspettata contro tutti

La storia ruota attorno a Rosa, una giovane agente appena trasferita al Nucleo Protezione Testimoni. Il suo primo incarico consiste nello scortare Cocìss (Francesco Di Napoli), un baby boss della camorra che ha deciso di pentirsi per sfuggire a un agguato del clan rivale. Rosa non capisce perché sia stata scelta proprio lei, ma non ha tempo di farsi frenare dalle incertezze: quando però Rosa realizza che l’operazione è compromessa da una falla interna e che non può più fidarsi dei suoi superiori, decide di rompere la catena di comando. I due iniziano così una fuga disperata attraverso l’Italia, diventando bersagli mobili sia per la criminalità organizzata che per le istituzioni che avrebbero dovuto proteggerli. Soli contro tutti, Rosa e Cocìss scappano insieme guidati da un obiettivo comune, salvarsi la pelle e scoprire la verità.

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Un cast di volti ben noti

Accanto a Maria Chiara Giannetta e a Francesco Di Napoli, il cast vede Elena Lietti nel ruolo del vicequestore Antonella Reja e Antonia Truppo nei panni di Nunzia Serafino, boss spietata soprannominata Mamma Camorra. Pasquale Esposito interpreta Saro Incantalupo, vertice del clan latitante da vent’anni, mentre Federico Tocci e Francesco Foti completano il parterre rispettivamente come il collega fedele di Rosa e il Sostituto Procuratore di Napoli. La sceneggiatura è frutto di una writers’ room tutta al femminile guidata da Giordana Mari, che ha elaborato il soggetto con Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero, insieme all’autore del romanzo Giampaolo Simi e a Vittorino Testa.

La serie debutterà l’8 maggio su Sky Atlantic con i primi due episodi. La programmazione proseguirà ogni venerdì con due nuovi episodi a settimana fino al finale previsto per il 22 maggio. Per gli abbonati Sky da più di tre anni, grazie al programma Sky Extra, gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì attraverso il servizio Primissime. La serie Rosa Elettrica è prodotta da Sky Studios e Cross Productions. Il soggetto di serie è di Giordana Mari, Giampaolo Simi e Vittorino Testa. La regia è di Davide Marengo.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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