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Rosa Chemical apre al Sanremo di Stefano De Martino: "Vorrei scoprirlo, mi ha cambiato la vita". Le dichiarazioni del cantante

Rosa Chemical ha parlato in un'intervista del Festival di Sanremo di Stefano De Martino, non sbilanciandosi molto sulle sue opinioni

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Rosa Chemical continua ad essere uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano che, tra gossip e musica, continua a catturare l’attenzione di molti. Sin da subito definito "fuori dagli schemi", non ha mai nascosto di voler allontanarsi dalle etichette e dai pregiudizi, mostrandosi spesso senza filtri, anche sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo a cui – anni fa – ha partecipato.

Rosa Chemical e le parole sul Sanremo di De Martino

In un’intervista rilasciata durante il Giffoni Film Festival, Rosa Chemical si è raccontando parlando in primis del rapporto con sua madre, da cui ha imparato l’arte dell’indifferenza e l’importanza di non sentirsi mai sbagliato e fuori posto. Poi non è mancata qualche dichiarazione sulla sua esperienza al Festival di Sanremo, che gli ha regalato ancora di più popolarità. In molti ricordano infatti la sua presenza sul palco dell’Ariston nel 2023, quando a Sanremo ha presentato il brano inedito Made in Italy.

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"Mi piacerebbe ripetere questa esperienza perché è stata assurda" – ha raccontato lui – "Mi ha cambiato la vita sotto molti punti di vista. Oggi mi piacerebbe tornare con la consapevolezza e la maturità che ho acquisito. Non so come affronterei quel palco, vorrei scoprirlo". Poi gli è stato chiesto cosa ne pensa di Stefano De Martino alla conduzione e alla direzione artistica di una kermesse musicale così importante per il territorio italiano. A tal proposito, ha preferito non sbilanciarsi e ha detto: "Non mi sento di giudicare".

Il racconto di Rosa Chemical al di fuori del lavoro

Lo stesso cantante ha anche svelato di essere cresciuto soprattutto con la sua mamma, che gli ha insegnato in primis a non giudicare gli altri. "Non mi sono mai sentito sbagliato" – ha continuato – "La forza che mi ha dato è stata quella di fregarmene del giudizio altrui e di cercare sempre un confronto invece di giudicare".

A proposito del suo lavoro nella musicale, ha inoltre detto di essere un solitario anche nel percorso professionale. "Forse questo mi ha precluso un sacco di strade"- ha continuato – "Sono fatto così. Scendo difficilmente a compromessi". C’è da dire che negli anni ha sicuramente sperimentato varie sonorità diverse e non si è mai sentito incasellato in alcun genere. "Odio le etichette" – ha infine concluso – "Non mi sono mai sentito parte di una tipologia di rap perché nella mia carriera ho fatto di tutto: meme rap, rap, pop e trap".

E a proposito di ciò che lo infastidisce di più, Rosa Chemical ha parlato della noia e di quanto essa sia uno dei più grandi nemici. "E mi annoia molto l’ignoranza e le persone che ignorano gli altri", ha concluso.

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