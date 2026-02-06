Trova nel Magazine
Steve Carell va oltre The Office e torna al college per HBO: in questa serie TV la comicità prende vita

Il re delle comedy torna su HBO Max con Rooster, la comedy di Bill Lawrence: tra campus universitario, figlie ribelli e un soprannome che scatena il caos.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Dimenticate il suo ruolo in The Office perché a breve lo vedremo in una nuova veste inedita. HBO Max presenta Rooster, la nuova serie comedy che vede la collaborazione tra Steve Carell e Phil Dunster, con la creatività di Bill Lawrence, già noto per Ted Lasso, insieme a Matt Tarses. La serie è un mix più che perfetto di umorismo agrodolce e una sorta di riflessione interiore e or, sappiamo anche quando esce. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Rooster: quando esce, trama e cast della nuova serie con Steve Carell

Steve Carell è pronto a tornare in tv e lo fa in grande stile, dopo The Office. E’ in arrivo la comedy Rooster, creata da Bill Lawrence (noto per Scrubs e Ted Lasso) e Matt Tarses. La serie, prodotta da Warner Bros., sarà disponibile su HBO dall’8 marzo e in Italia su HBO Max dal 9 marzo, praticamente in contemporanea con gli Stati Uniti. La storia è ambientata in un campus universitario e segue il rapporto complesso tra uno scrittore, Greg, (Carell) e sua figlia, Katie, (Charly Clive). Greg va a trovare la figlia Katie al college e scopre che il marito, Phil Dusnter, l’ha lasciata per una studentessa, Lauren Tsai. La situazione di Katie è più complicata del previsto: il suo lavoro è a rischio e il suo comportamento recente ha destato preoccupazioni all’università. In un incontro con il presidente Walter Mann, Greg scopre che Katie avrebbe incendiato una casa dei docenti e aggredito un professore. A sorpresa, l’università gli propone un ruolo che potrebbe essere utile proprio a lui.

Il titolo Rooster deriva dal soprannome dato allo scrittore dagli studenti, ispirato al suo romanzo. Il cast principale, oltre a Steve Carell, comprende:

  • Charly Clive
  • Danielle Deadwyler
  • Phil Dunster
  • John C. McGinley
  • Lauren Tsai
  • Connie Britton

Dove vedere in streaming la serie Rooster

La serie è prodotta dagli showrunner Bill Lawrence e Matt Tarses, con produzione esecutiva di Lawrence, Jeff Ingold, Liza Katzer, Tarses, Jonathan Krisel, Barbie Adler, Annie Mebane, David Stassen, Anthony King, David Hyman e Steve Carell. Prodotta da Warner Bros. Television, Rooster sarà composta da 10 episodi, rilasciati settimanalmente ogni lunedì a partire dal 9 marzo, anche in Italia, seguendo la distribuzione globale di HBO Max. Cosa dobbiamo aspettarci da questa serie? Be’, dato il mix tra umorismo e momenti di riflessione, sicuramente una storia non solo divertente ma anche profonda poiché, è chiaro, che lo show mostrerà anche il complicato rapporto che spesso i genitori hanno con i propri figli e i continui tentativi nel cercare di comprenderli e comprendere i loro problemi per cercare di risolverli insieme.

