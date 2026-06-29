Ronn Moss svela perché ha mollato Beautiful: “Ho perso la memoria dopo un incidente. E non riuscivo a liberarmi di Ridge” L’attore ripercorre il difficile addio a Beautiful, racconta le conseguenze dell’incidente che gli causò una perdita di memoria

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Dopo oltre venticinque anni nei panni di Ridge Forrester, Ronn Moss ha deciso di voltare pagina. Una scelta che ha sorpreso milioni di telespettatori, soprattutto in Italia, dove Beautiful continua a essere una delle soap più amate di sempre. Oggi, a distanza di anni, l’attore torna a raccontare quel momento cruciale della sua carriera, spiegando come un grave incidente automobilistico abbia contribuito a mettere la parola fine a un capitolo che aveva ormai assorbito gran parte della sua vita. In un’intervista rilasciata a La Stampa, Moss ripercorre quel periodo difficile, senza però dimenticare tutto ciò che il personaggio di Ridge gli ha regalato, sia dal punto di vista professionale che personale.

Ronn Moss, l’incidente che cambiò tutto e la decisione di lasciare Beautiful

Quando Ronn Moss lasciò Beautiful nel 2012, molti pensarono a una semplice scelta professionale. In realtà, dietro quell’addio si nascondeva un percorso molto più complesso, iniziato ben prima dell’ultima puntata. L’attore racconta infatti di aver vissuto per anni con ritmi di lavoro incessanti. "Mi ero abituato a vivere senza mai smettere di lavorare, senza prendere un giorno di riposo", spiega. Col tempo, il confine tra la sua identità e quella di Ridge Forrester era diventato sempre più sottile: "Ridge era entrato dentro di me. Non riuscivo più a liberarmi di lui, era come vivere due vite separate".

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A rendere inevitabile la decisione contribuì anche un incidente automobilistico che gli provocò una perdita della memoria a breve termine. Le conseguenze si fecero sentire immediatamente sul set. "Non ero più in grado di memorizzare i dialoghi", racconta, ricordando quanto fosse complicato sostenere i ritmi serrati delle riprese quotidiane. In realtà, l’idea di lasciare la soap era già maturata dentro di lui. "Sentivo che continuare a essere Ridge stava iniziando ad avere un brutto effetto su me stesso", confessa.

"Sarò sempre grato a Ridge": il legame con l’Italia

Nonostante la separazione dal personaggio che lo ha reso celebre in tutto il mondo, Ronn Moss conserva un profondo senso di gratitudine nei confronti di Ridge Forrester. "Mi ha insegnato tante cose", racconta con un sorriso, ricordando alcuni aspetti curiosi della sua esperienza sul set. "Per esempio ad aprire una bottiglia di champagne, a fare un vero papillon, a parlare di moda". Grazie al ruolo, ha avuto anche l’opportunità di conoscere personalità di primo piano come Valentino, esperienze che considera parte integrante del suo percorso umano oltre che artistico.

Diverso, invece, il rapporto con gli ex colleghi della soap. Nessun litigio o rottura improvvisa, semplicemente la vita ha preso strade differenti. "Sono stato in contatto con loro per così tanto tempo. Adesso no, le nostre vite hanno preso direzioni diverse", spiega con serenità. Da diversi anni Moss trascorre gran parte dell’anno in Puglia, terra che considera ormai una seconda casa. Dell’Italia apprezza soprattutto il modo di vivere e la centralità dei rapporti umani. "Nessuno è come voi", afferma. "Non è solo una questione di cibo: siete un popolo che vive i sentimenti e le emozioni in modo positivo e sa godersi davvero la vita".

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