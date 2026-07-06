Ron si ferma, l'annuncio che gela i fan: "Il virus si è ripresentato tornato". Cancellato il concerto, come sta Il cantante lombardo è stato costretto ad annullare la tournée a causa di alcuni problemi di salute: “Osserverà periodo di riposo e recupero di circa sei mesi”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Ron si ferma. Il cantante lombardo, infatti, è stato costretto a cancellare il tour estivo a causa di alcuni problemi di salute. Come reso noto tramite un comunicato, Ron è alle prese da più di un anno con un virus e ha annullato il concerto di Tagliacozzo del prossimo 20 agosto. Per lui si parla di un periodo di riposo di almeno sei mesi. Scopriamo tutti i dettagli.

Ron, rinviato il tour: le condizioni del cantante

L’estate musicale di Ron si interrompe bruscamente. Il cantautore, infatti, è stato costretto a cancellare tutti gli appuntamenti del suo tour estivo, compreso il concerto in programma il 20 agosto nella suggestiva cornice del chiostro di San Francesco a Tagliacozzo. Una decisione sofferta, resa inevitabile dal peggioramento delle sue condizioni di salute e dalla necessità di affrontare un percorso terapeutico che richiederà diversi mesi di stop. Alla base della scelta c’è infatti una ricaduta legata a un’infezione virale contratta lo scorso anno. Nonostante un iniziale miglioramento, il problema non sarebbe stato completamente risolto, ripresentandosi negli ultimi mesi. Per questo motivo i medici hanno consigliato a Ron – Rosalino Cellamare all’anagrafe – di sospendere ogni attività professionale e dedicarsi esclusivamente alle cure e al recupero. Lo stop, secondo quanto comunicato dal suo entourage, durerà circa sei mesi. La cancellazione riguarda quindi tutte le date estive già annunciate. "Il concerto di Ron, previsto il 20 agosto presso il Chiostro di San Francesco, non si terrà per consentire all’Artista di riprendersi da un generale stato di debolezza fisica causato da una fastidiosa infezione virale contratta lo scorso anno e che, pur essendosi temporaneamente risolta, non è stata completamente debellata. Negli ultimi mesi il virus si è ripresentato, rendendo necessaria a questo punto una terapia più intensa e impegnativa. Su indicazione dei sanitari, quindi, Rosalino è costretto ad annullare il tour estivo cosi da intraprendere cure mediche risolutive, osservando un periodo di riposo e recupero di circa sei mesi" si legge nella nota.

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Il ritorno di Ron dopo il lungo silenzio

La notizia dello stop di Ron arriva a poche settimane dall’uscita del suo ultimo singolo, pubblicato nel mese di giugno e accolto con grande affetto dal suo pubblico. Il brano aveva rappresentato il ritorno discografico di Ron dopo un lunghissimo periodo di assenza dalle nuove produzioni, confermando la sua volontà di tornare a raccontarsi attraverso la musica ("Dopo un lungo periodo di pausa ho sentito il bisogno di tornare al mio pubblico con un brano intenso che parla di assenze, di scelte e di quella parte di noi che continua a credere anche quando la ragione dice di lasciar andare" aveva scritto il cantante sui social). Un nuovo capitolo artistico che, almeno dal punto di vista dei concerti, dovrà però attendere ancora qualche mese.

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