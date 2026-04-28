Romina Power e la figlia Ylenia Carrisi, la (vera) storia della sparizione: le teorie inquietanti e la tragica covinzione di Al Bano La scomparsa di Ylenia Carrisi e le parole di Romina Power a Belve: che fine ha fatto la prima figlia di Al Bano e la cantante americana?

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Stasera a Belve su Rai 2 arriva Romina Power. Tra gli argomenti discussi, ovviamente, la misteriosa scomparsa di Ylenia Carrisi, la prima figlia avuta dal matrimonio con Al Bano Carrisi. La cantante americana è stata chiara: "penso che lei sia da qualche parte". Romina crede che sia stato stato architettato un piano per portare lei e i cari di Ylenia lontano da New Orleans durante i mesi delle ricerche. La Power ha anche ammesso di avvertire delle sensazioni precise e di aver parlato con persone dotate di capacità soprannaturali che le avrebbero confermato questa cosa. Ma cosa sappiamo oggi di questo misterioso evento e quali sono gli ultimi aggiornamenti?

Scomparsa Ylenia Carrisi: Masakela, gli abiti identici e il corpo mai rinvenuto

Ylenia scompare a 23 anni, il 6 gennaio 1994 a New Orleans, dove si era recata per studio e progetti musicali. Il suo caso da quel momento è diventato uno dei misteri irrisolti italiani più noti e seguiti. Il suo corpo non è mai stato ritrovato e non esiste alcuna prova definitiva di quali siano state davvero le sue sorti da quel momento in poi. Ylenia giunge in America insieme all’artista di strada Alexander Musakela. L’ultima volta che ha parlato con la sua famiglia è stata a gennaio, e il 6 di quello stesso mese, uscì dall’hotel senza fare ritorno, lasciando in camera tutti i suoi effetti personali. Otto giorni dopo, Masakela provò a utilizzare assegni turistici intestati a lei, facendo scattare l’allarme e la denuncia di scomparsa. L’ipotesi ritenuta più plausibile è quella dell’annegamento nel fiume Mississippi: un testimone, infatti, riferì di aver visto una giovane bionda gettarsi nelle acque di notte. Gli abiti descritti combaciavano con quelli di Ylenia e tale tesi è stata poi sostenuta anche da Al Bano, che nel 2014 ha ottenuto la dichiarazione legale di presunta morte. L’assenza del corpo però, alimenta dubbi e speculazioni.

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Romina Power e Ylenia: "sento che è da qualche parte" Esistono delle teorie alternative circa la misteriosa scomparsa di Ylenia Carrisi. Masakela è stato inizialmente al centro dei sospetti, poi rilasciato. Si è parlato anche di un serial killer attivo nella zona degli anni ’90. Nei mesi successivi non sono mancati scenari di suicidio, allontanamento volontario legati a una presunta fragilità della ragazza, e addirittura, fake news legate a possibili piani orchestrati dalla famiglia Carrisi per visibilità. Nel tempo poi, come spesso capita per i casi di scomparsa, sono fioccate piste false o per niente attendibili e falsi avvistamenti. Romina Power ha sempre creduto e continua a pensare che sua figlia sia viva: stasera a Belve esplicherà nuovamente questa convinzione. Al Bano, invece, è convinto della sia morte: due scuole di pensiero differenti che alimentano l’enigma senza una risposta definitiva.

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