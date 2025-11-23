Romina Power, la confessione choc sulla figlia: “So che Ylenia è ancora viva”. E svela un dettaglio inedito su Sophia Loren In un'intervista concessa al Corriere, l'ex di Al Bano è tornata a parlare della tragica scomparsa della figlia. E del perché tiene ancora viva la speranza. Ecco i dettagli.

Sono passati oltre trent’anni dalla misteriosa scomparsa di Ylenia Carrisi, la figlia di Romina Power e Al Bano, eppure per la cantante americana la speranza non si è mai spenta. In una toccante intervista al Corriere della Sera, Romina è tornata a parlare della tragedia che ha segnato la sua vita e quella della sua famiglia. Ha spiegato di essere convinta che la figlia sia ancora viva, e ha rivelato per la prima volta un dettaglio (tenerissimo) sulla vicinanza dimostrata all’epoca da Sophia Loren. Vediamo qui sotto tutti particolari.

Romina Power, la confessione choc sulla figlia Ylenia

Romina Power si è aperta in un’intervista-fiume al Corriere della Sera, tornando a parlare dopo parecchio tempo della tragica scomparsa della figlia Ylenia, sparita nel nulla a New Orleans il 31 dicembre 1993. "Hanno anche detto che tenevamo Ylenia nascosta in casa pur di farci pubblicità", ha ricordato con rammarico la cantante. "Per non parlare delle cose false su mia figlia: che facesse uso di droga, che avesse scelto lei di buttarsi nel Mississippi. Ma Ylenia era curiosa, brillante, le mancava un esame per laurearsi al King’s College. E sapeva nuotare. Non ho mai creduto alla versione del guardiano dell’Acquario che aveva detto di averla vista: la sua descrizione era inattendibile".

Ma a indispettire di più l’ex di Al Bano sarebbe stato il comportamento dei giornali dell’epoca: "Qui a Milano c’era un giornale che si chiamava La Notte. Ebbene, fece un titolo cubitale in prima pagina: ‘Ylenia è morta’. Senza prove, senza niente. Ma come si deve sentire una madre che ha la speranza nel cuore?". E in effetti è proprio questo il punto su cui la Power insiste ancora oggi. Cioè la mancanza di prove a proposito del decesso della figlia.

"Una madre conserva un cordone ombelicale invisibile con i figli che mette al mondo", spiega Romina al Corriere, "se Ylenia fosse morta lo avrei sentito. Servirebbe una Fondazione per le ragazze scomparse, per mostrare loro che non sono state dimenticate, che aspettiamo di rivederle, che non abbiamo mai smesso di amarle e di cercarle".

La nuova vita di Romina Power e il dettaglio inedito su Sophia Loren

Dopo la fine del lungo amore con Al Bano, Romina ha scelto un’esistenza più intima e appartata in Puglia, circondata dal fratello Tyrone, dal figlio Yari e da una passione particolare: l’apicoltura. Il successo internazionale, ottenuto in coppia con Al Bano, non le ha mai garantito la vera felicità, e la ferita provocata dalla scomparsa di Ylenia non è mai guarita. Esistono però anche ricordi postivi, che Romina porta ancora con sé. Come l’aneddoto che riguarda l’attrice Sophia Loren, uno dei pochi personaggi del mondo dello spettacolo a fare sentire la sua vicinanza dopo la tragedia. "Non posso dimenticare la sua telefonata", conclude la Power. "Si mise a piangere, mi era vicina da mamma a mamma. Restammo a New Orleans quasi un mese, poi Al Bano premette per rientrare: aveva impegni di lavoro".

