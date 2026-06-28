Romina Power spiega perché va avanti con Al Bano: "Sul palco andiamo d’accordissimo". Poi il no definitivo a Sanremo: "Un incubo" Romina Power conferma i nuovi concerti con Al Bano nel 2026 tra Austria e Polonia e racconta il suo rapporto con il Festival.

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Romina Power torna a parlare del suo rapporto con Al Bano e lo fa partendo dalla musica, il terreno dove il loro legame continua a trovare il suo equilibrio. Dopo le voci circolate nelle scorse settimane su un possibile addio artistico tra i due, la cantante racconta cosa accade davvero quando salgono sul palco: la sintonia è ancora intatta e il pubblico potrà continuare a vederli insieme.

Romina Power e Al Bano, due concerti insieme nel 2026: "Le nostre voci si fondono bene"

Negli ultimi tempi il rapporto tra Romina Power e Al Bano è stato al centro dell’attenzione per alcune incomprensioni personali e per le voci su una possibile conclusione della loro collaborazione artistica dopo la fine – nel 1999 – del loro matrimonio. Indiscrezioni che il cantante aveva già smentito, confermando la volontà di salire ancora sul palco insieme all’ex moglie.

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La conferma ora arriva anche dalle parole di Romina, che racconta un equilibrio particolare: quello che esiste quando i due artisti tornano a cantare insieme. Nel 2026 il duo sarà protagonista di due concerti già programmati, uno in Austria e uno in Polonia, appuntamenti che riportano davanti al pubblico una coppia musicale ancora amatissima. Romina separa nettamente la dimensione privata da quella artistica e spiega che il palco resta il luogo dove ritrovare la loro intesa.

"Sul palcoscenico andiamo sempre d’accordissimo. Non c’è il tempo per litigare, sono solo due ore. Abbiamo un’intesa naturale, le nostre voci si fondono bene insieme"

I due concerti del 2026 saranno gli ultimi già previsti per quest’anno, ma Romina non chiude la porta a nuove occasioni: "Per quest’anno sono gli ultimi due, poi vedremo il prossimo".

Romina Power e Sanremo: "Mai concepito una canzone contro un’altra"

Se il palco con Al Bano continua a rappresentare un punto fermo, il rapporto di Romina con il Festival di Sanremo è molto diverso. L’artista americana ha raccontato di non aver mai amato la dimensione della gara e della competizione del Festival, al quale ha partecipato per sei volte: una da solista (nel 1976 con il brano "Non due" e cinque volta in coppia con Al Bano (nel 1982, 1984, 1987, 1989, 1991). Per lei una kermesse musicale dovrebbe essere una sfida tra interpreti, ma un momento di condivisione.

"Non mi è mai piaciuto andare in gara, perché non ho mai concepito una canzone contro un’altra. Pre me era un incubo. Ognuno ha i propri gusti, la propria sensibilità. Per me la musica dovrebbe unire gli artisti e non dividerli. La pressione era tanta e non c’era tranquillità da nessuna parte, nemmeno in camera, perché ti chiamavano a tutte le ore. Non mi è mai piaciuto. Il caos giorno e notte, le malignità di certi giornalisti… Non mi piacciono le sfide, la competizione, mettere una canzone contro l’altra. La musica è unione non divisione, la musica è il Festival di Woodstock".

Oggi Romina non esclude un ritorno all’Ariston, ma con un ruolo diverso. La gara non fa più per lei, mentre l’idea di essere ospite resta affascinante: "Come ospite ci tornerei, sì, certamente". Il Festival, comunque, continua a seguirlo con curiosità e interesse, ma soprattutto da spettatrice: "Mi diverte di più vederlo che andarci. È bello stare lì e osservare, anche criticare un po’ gli altri".

Dal no a Ballando con le stelle al musical in arrivo

Tra le proposte ricevute negli ultimi anni c’è anche quella di Ballando con le stelle. Romina Power racconta che Milly Carlucci continua a farle una corte serrata, ma la risposta resta sempre negativa. "Milly mi contatta ogni anno, ma io ogni anno dico di no. Devi stare lì per mesi a pensare solo a ballare, imparare passi che magari non hai mai fatto prima. Poi ti esibisci dal vivo il sabato sera e, tutta sudata e affaticata, vieni giudicata da persone fresche". Al momento, l’artista clase 1951 ha altri programmi, sia artistici che di vita: "Forse scriverò un musical. Quando non sono nella mia masseria in Puglia, dove faccio il miele con 95 mila api, dipingo quadri materici su grandi tele, a volte paesaggi ideali o figure di spalle. E scrivo, il mio nuovo libro si intitola Pensieri profondamente semplici, l’abbecedario della mia vita".

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