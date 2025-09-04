Romina Power di nuovo in guerra contro Al Bano e Loredana Lecciso? "Nervi sempre più tesi" Volano (di nuovo) gli stracci a Cellino San Marco? I rumors raccontano un periodo agitato per la famiglia Carrisi-Power-Lecciso: ecco cosa starebbe succedendo

Un triangolo che non finisce di far parlare i gossippari di tutta Italia, ormai da decenni, è quello che vede protagonisti, volenti o nolenti, Romina Power, l’ex marito Al Bano Carrisi, e l’attuale compagna di lui, ormai storica, Loredana Lecciso.

Un rapporto non certo facile da gestire (in mezzo, sei figli Carrisi, quattro dalla prima moglie, due dall’attuale compagna), che oscilla tra periodi di freddezza, riappacificazioni più o meno diplomatiche, riavvicinamenti e vera e propria guerra guerreggiata. Pare che al momento la situazione, dalle parti di Cellino San Marco, sia di gelo ma la tensione sarebbe già talmente alta, da poter evolvere nello scontro aperto.

Romina Power, Al Bano, Loredana Lecciso: cosa succede a Cellino San Marco

A lanciare l’indiscrezione è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi che scrive, senza troppe metafore: "Nervi sempre più tesi a Cellino San Marco", e spiega il perché: "Serpeggia il sospetto che, dietro la provocazione alla compagna di Al Bano ci sia lo zampino di Romina, la quale non avrebbe mai accettato la ‘seconda vita’ del suo ex marito".

Ma di quale provocazione si parla? Del gesto anzi, della "story" pubblicata sui suoi social a inizia agosto da Yari Carrisi, che ha comprensibilmente irritato Lecciso. Un commento davvero velenosissimo, rimosso molto velocemente, ma riportato dal settimanale Chi, con tanto di screenshot a documentarlo. Nelle sue Instagram stories infatti, il secondogenito di Al Bano e Romina aveva pubblicato ha pubblicato la foto di un crocifisso, subito sotto uno scatto del padre con Loredana Lecciso e una frase che era una vera e propria pugnalata nei confronti della compagna di Al Bano: "la Padrona non vede l’ora".

Riferendo la notizia, il magazine aggiungeva che Loredana Lecciso era rimasta "ferita e scossa" da questa iniziativa di Yari Carrisi, di cui non si conoscevano le motivazioni. Oggi, arriva un altro tassello che spiegherebbe meglio il quadro d’insieme e che vedrebbe (il condizionale è d’obbligo) protagonista Romina Power, che avrebbe messo il suo "zampino" nell’iniziativa del figlio.

Senza dimenticare, lo scontro pubblico tra Al Bano e Romina risalente allo scorso giugno, quando la ex si dissociò con parole piuttosto dure via social dall’iniziativa del cantante di andare a cantare "Felicità" a San Pietroburgo. La risposta di Al Bano fu, in quell’occasione altrettanto dura: "Il post pubblicato su Instagram da Romina è una coltellata mediatica. Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettato. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare ‘Felicità’? A me non risulta che lei sia stata invitata a esibirsi".

Certo è che, a prescindere dalla precisione degli ultimi rumors, qualcosa in casa Carrisi-Power-Lecciso forse sta accadendo, e la famiglia allargata più famosa d’Italia, probabilmente si ritrova di nuovo a navigare in acque piuttosto agitate.

