Romina Carrisi in lacrime a Verissimo: "Con il padre di Axel è finita, ma ce la sto mettendo tutta per essere una buona madre". La reazione di Romina Power La figlia di Al Bano e Romina racconta a Silvia Toffanin un momento particolarmente difficile della sua vita, e non regge all'emozione

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Un’intervista complicata, quella di Romina Carrisi, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 1 marzo di Verissimo durante la quale, più volte, finisce in lacrime e annuncia una notizia non lieta: "Con il padre di Axel non siamo riusciti a trovare un punto di incontro per poter andare avanti come coppia, ci abbiamo provato per un anno, ma purtroppo le incompatibilità sono tali che non possiamo prometterci l’amore eterno" dice Romina, che aggiunge: "E’ un anno che non provo più le stesse cose, per me è stato difficile perché è un fallimento ma io devo essere forte, andare avanti per me, per Axel perché per me è tossico rimanere in una situazione in cui non c’è più la voglia di condividere la quotidianità".

Romina Carrisi: "Mi sono separata dal padre di Axel, l’amore della mia vita è mio figlio"

Romina Carrisi parla di problemi che si trascinavano da tempo con l’ex e aggiunge poi altri dettagli:"E’ finito l’amore per me, vedo anche il rapporto che ha mia sorella con mio marito e anche se non si devono fare paragoni, volevo anch’io quello che avevano loro."

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Cosa è che non c’era e che volevi?" chiede Silvia Toffanin e tra le lacrime, Romina Carrisi risponde: "Una base di rispetto. Per me mancava". E aggiunge:"Oggi sono estremamente cruda, piango di notte perché Axel dorme e non voglio dargli un dolore, a me fa male quello che succede dopo. Il mio ex è un padre bravissimo, non si è mai tirato indietro, è un padre veramente bravo ma mi manca il rispetto di due persone che si sono lasciate, adesso non mi sento rispettata perché io comunico in modo più pacifico, vorrei che questo lui lo capisse".

Poi svela la reazione di mamma Romina Power alla sua separazione: "Lei sa, che abbiamo avuto difficoltà da un anno, e mi ha detto che, se in qualcosa di rotto non entra la luce, ma continua a crearsi ancora più separazione è giusto lasciarsi".

Ma le lacrime più grandi e sincere erano già arrivate a inizio trasmissione, quando Romina si è ritrovata a parlare del suo bambino, Axel Lupo, di due anni: "E’ la mia vita Axel, adesso parla molto. Io gli ho sempre raccontato tutto sia in italiano che in inglese, ora qualsiasi cosa dico lo ripeto, e devo stare molto attenta. Però è l’amore della mia vita, si dice che sono i figli che scelgono i genitori e io sono stata molto fortunata: è un bambino fantastico".

E, con la voce rotta, interrompendosi più volte per l’emozione ha anche spiegato: "Mi emoziona l’impegno quotidiano che ci metto nel crescere Axel e ce la sto mettendo tutta per essere una buona madre. So che qualcosa mi rinfaccerà quando sarà più grande, anche per il troppo amore, ma io ce la sto mettendo tutta!"

Potrebbe interessarti anche