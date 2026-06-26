Romeo Beckham, il suo debutto da attore è al cinema: il figlio di David e Victoria resta nel mondo dello sport con “Forty Love” Dopo il calcio e la moda, Romeo Beckham debutta come attore nel film “Forty Love”, una storia d’amore ambientata nel mondo del tennis.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Romeo Beckham è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita professionale. Dopo aver provato a seguire le orme del padre David nel calcio e aver costruito una carriera nel mondo della moda, il secondogenito della celebre coppia formata da David e Victoria Beckham si prepara a debuttare sul grande schermo. A 24 anni, infatti, Romeo entra ufficialmente nel mondo del cinema grazie a un ruolo in "Forty Love", film romantico ambientato nell’universo del tennis. Un progetto internazionale che segna una svolta importante per il giovane Beckham, deciso a mettersi alla prova in un settore completamente nuovo e lontano dai riflettori che finora lo hanno accompagnato.

Romeo Beckham debutta come attore in "Forty Love"

Il primo ruolo cinematografico di Romeo Beckham arriverà con "Forty Love", pellicola diretta da Pierre-Ange Carlotti, fotografo di moda che per la prima volta si cimenta dietro la macchina da presa come regista. Il film è prodotto da Chi-Fou-Mi Productions, parte del gruppo Mediawan, insieme a Studiocanal e Manna Studios. La storia si sviluppa nel mondo del tennis professionistico e vede come protagonista Sacha Gallo, interpretato dall’attore francese Paul Kircher. Romeo Beckham vestirà i panni di un tennista rivale che entrerà in scena sconvolgendo gli equilibri del protagonista. Il suo personaggio, descritto come affascinante e carismatico, rappresenterà un ostacolo importante nel percorso sportivo di Sacha.

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Nel cast figurano anche Guillaume Canet e Benjamin Voisin, mentre la leggenda del cinema francese Catherine Deneuve farà una breve apparizione speciale. Secondo il produttore Hugo Selignac, "Forty Love" sarà una favola romantica capace di unire emozione, passione e sentimenti, con il mondo dello sport a fare da sfondo a una storia d’amore destinata a cambiare la vita dei protagonisti.

Dal calcio alla moda: la nuova sfida del figlio dei Beckham

Quello della recitazione rappresenta l’ennesimo cambio di rotta per Romeo Beckham. Negli ultimi anni il giovane aveva cercato di costruirsi una carriera nel calcio, giocando nelle squadre affiliate all’Inter Miami e al Brentford. Parallelamente, aveva ottenuto visibilità anche nel settore fashion, collaborando con diversi brand e partecipando a campagne pubblicitarie di rilievo. Ora la scelta di avvicinarsi al cinema dimostra la volontà di esplorare nuove opportunità professionali e di affermare una propria identità al di là del celebre cognome che porta. L’uscita del film è prevista in Francia nel corso del prossimo autunno, mentre non sono ancora stati comunicati dettagli sulla distribuzione internazionale.

Negli ultimi giorni, tuttavia, Romeo Beckham è finito anche al centro dell’attenzione dei media britannici per una vicenda legata alla circolazione stradale. Il giovane era stato fermato dalla polizia mentre guidava utilizzando il cellulare al volante. La questione si è conclusa davanti a un tribunale con una sanzione economica e la decurtazione di alcuni punti dalla patente, come previsto dalla normativa del Regno Unito. Nonostante questo episodio, l’attenzione resta ora concentrata sul suo debutto cinematografico. Per Romeo Beckham, "Forty Love" potrebbe rappresentare il primo passo di una nuova avventura professionale, questa volta sotto i riflettori del grande schermo.

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