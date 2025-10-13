Trova nel Magazine
Netflix unisce Giappone e Corea in una nuova serie che farà sciogliere il cuore ai più romantici

Una collaborazione senza precedenti tra attori giapponesi e coreani dà vita a una storia d’amore intensa, pronta a conquistare Netflix da ottobre 2025.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Netflix non smette mai i stupire di suoi utenti e questa volta lo ha fatto scommettendo su una nuova serie che vede la collaborazione tra Giappone e Corea. Sulla piattaforma è pronta a sbarcare a ottobre 2025 (poi vi sveleremo il giorno preciso) una serie romanticadrammatica che vede protagonisti alcuni volti noti provenienti dall’Oriente e che i telespettatori hanno imparato a conoscere grazie a film o serie coreane (o giapponesi). Insomma, sta per arrivare una storia d’amore che di sicuro saprà conquistarvi. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Romantics Anonymous: trama, cast e quando esce la nuova serie giapponese

Si potrebbe annoverare tra una delle serie più attese di quest’anno e, probabilmente, sarà così. Su Netflix, il 16 ottobre 2025, uscirà Romantics Anonymous, una nuova serie giapponese che, però, vede anche la collaborazione di attori coreani. Nello specifico, il progetto è un adattamento moderno della commedia romantica franco-belga Les Émotifs Anonymes (2010), diretto da Shô Tsukikawa (già noto per Let Me Eat Your Pancreas) e prodotto da YONG Film insieme a un team tecnico giapponese. L’opera segna un passo importante nella collaborazione televisiva tra Corea e Giappone, mai vista prima. La storia segue Sosuke Fujiwara (Shun Oguri), un uomo brillante ma affetto da misofobia, e proprietario di una prestigiosa cioccolateria dove tutto è sotto il suo rigido controllo. La sua vita cambia quando incontra Hana (Han Hyo-joo), una talentuosa cioccolataia coreana che soffre di ansia sociale e difficoltà nel relazionarsi con gli altri. Uniti dalla passione per il cioccolato, i due intraprendono una relazione tenera e complessa, fatta di paure, esitazioni e piccoli gesti che diventano grandi conquiste emotive.

Shun Oguri interpreta Sosuke Fujiwara, figlio germofobo di un potente magnate dell’industria dolciaria, noto anche per Godzilla vs. Kong. Han Hyo-Joo è Hana Lee, apparsa recentemente in Believer 2 e 20th Century Girl e nota per Dong Yi, The Beauty Inside e W. Yuri Nakamura interpreta Irene, già vista in Like Father, Like Son, Fukushima 50 e After the Storm. Jin Akanishi interpreta Hiro Takada, famoso per 47 Ronin con Keanu Reeves. Completano il cast: Narita Ryo (Fujiwara Takashi), Ito Ayumi (Kawamura Motomi), Okuda Eiji (Kuoiwa Kenji), Sato Koichi (Fujiwara Shuntaro), insieme a Ise Shima, Azuma Keichiro, Akikta Shiori, Akiya Ikuho, Yonemoto Takato, Yamaguchi Sayaka, Harada Mieko e Kaji Meiko.

Qualche curiosità sulla serie e dove vedere in streaming Romantics Anonymous

Anche per questa serie abbiamo delle curiosità da svelarvi. Le riprese si sono svolte principalmente a Tokyo, e Han Hyo-joo ha rivelato di aver trascorso quasi un anno in Giappone per imparare la lingua e adattarsi al ritmo di lavoro, visto che il 90% dei dialoghi è in giapponese. Inoltre, sembra che dietro le quinte, attori e troupe abbiano condiviso momenti emozionanti: Han Hyo-joo avrebbe scritto sul tablet del regista una frase di incoraggiamento in coreano, che tradotta significherebbe "Forza fino alla fine!", a simboleggiare il legame tra i due paesi durante le riprese. Romantics Anonymous sarà disponibile in streaming dal 16 ottobre 2025 e potrete seguirla con tranquillità.

