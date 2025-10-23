Roma-Plzen stasera in TV: dove vederla, l’arbitro da incubo e il big-match di Europa League in chiaro Oggi giovedì 23 ottobre 2025 i giallorossi di Gasperini ospitano i cechi all’Olimpico: canale, orario diretta tv e streaming, Nottingham Forest-Porto su Tv8

Si torna in campo per l’Europa League. Oggi giovedì 23 ottobre 2025, infatti, scatta la terza giornata della seconda massima competizione europea, che stasera vedrà impegnata la Roma di Gian Piero Gasperini all’Olimpico contro il Viktoria Plzeň. Scopriamo quando e dove vedere la partita in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Roma-Viktoria Plzen; dove vedere l’Europa League 2025/26 in tv e streaming

Dopo il ko in campionato con l’Inter la Roma deve rimettersi in carreggiata anche in Europa League, dove è reduce dalla sconfitta in casa con il Lille. I giallorossi di Gian Piero Gasperini hanno la possiblità di riscattarsi già oggi giovedì 23 ottobre 2025 nel terzo turno della seconda massima competizione europea: il teatro della sfida sarà ancora una volta lo stadio Olimpico, dall’altra parte ci sarà il Viktoria Plzeň. Calcio d’inizio alle 21:00.

Per quanti riguarda le probabili formazioni Gian Piero Gasperini dovrebbe puntare su Dovbyk (e non Ferguson), con Soulé e il ritrovato Dybala alle sue spalle. L’attacco ceco vedrà invece Durosimni supportato da Memic, Adu e l’ex conoscenza dell’Udinese Vydra. Ad arbitrare la sfida sarà Umut Meler. l’arbitro che costò l’eliminazione dalla Champions all’Atalanta lo scorso anno a Brugge: il tecnico giallorosso ha scoperto la designazione in conferenza stampa, alzando gli occhi al cielo e facendo ridere tutti i presenti: "Non lo sapevo…".

La UEFA Europa League 2025/26 è in onda in esclusiva su Sky. La partita Roma-Viktoria Plzeň sarà dunque visibile sui canali Sky Sport, e in particolare su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Streaming live disponibile NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SKyGo. Telecronaca affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

21:00 Roma – Viktoria Plzen| in onda su Sky (Sport Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K), streaming su NOW e SkyGo

Il big match della terza giornata di Europa League in chiaro

Come di consueto, il match di cartello della settimana di Europa League 2025/26 sarà visibile in chiaro. Oggi giovedì 21 ottobre 2025 su Tv8 verrà trasmessa la super sfida Nottingham Forest-Porto. Fischio d’inizio al City Ground fissato per le ore 21:00.

21:00 Nottingham Forest – Porto| diretta in chiaro su Tv8, in onda anche su Sky (Sky Sport Arena e Sky Sport 253)

