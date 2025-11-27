Trova nel Magazine
Roma-Midtjylland, oggi in diretta Tv: dove vederla, orario, streaming e il big-match di Europa League in chiaro

Stasera i giallorossi di Gasperini affrontano la capolista solitaria della competizione all’Olimpico: Sky, DAZN e Tv8, chi trasmette la quinta giornata

Riparte anche l’Europa League 2025/26 e si torna in campo per quinta giornata. Oggi giovedì 27 novembre 2025, infatti, si riaccendono i riflettori sulla seconda competizione europea. Una serata fondamentale per la Roma di Gian Piero Gasperini che, all’Olimpico, ospita i danesi del Midtjylland, capolista solitaria della fase a gironi. Fischio d’inizio alle ore 18:45. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Roma.Midtjylland: dove vedere l’Europa League in diretta tv e streaming (giovedì 27 novembre 2025)

La partita di Europa League – Roma- Midtjylland sarà visibile in esclusiva su Sky, che detiene i diritti televisivi sulla seconda comeptizione europea. Oggi giovedì 27 novembre 2025 sarà dunque possibile seguire la sfida tra i giallorossi e la capolista a punteggio pieno sui canali Sky Sport, e in particolare su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252); streaming disponibile su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SkyGo. Calcio d’inizio allo stadio Olimpico fissato per le ore 18:45.

  • 18:45 Roma – Midtjylland | in onda su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252, streaming disponibile su NOW e SkyGo

Per la Roma – come detto – si tratta di una gara fondamentale per dare continuità alla vittoria contro i Rangers della quarta giornata e agli ottimi risultati in campionato, dove i giallorossi comandano la classifica. I tre punti stasera sarebbero un passo importantissimo verso l’accesso agi ottavi ed evitare gli spareggi, ma l’avversario non è dei più semplici: il Midtjylland è a punteggio pieno grazie alle quattro vittorie consecutive in Europa League.

Europa League 2025/26, la quinta giornata: il big match gratis in chiaro su Tv8

Il big match della quinta giornata di Europa League 2025/26 sarà invece visibile gratis e in chiaro su Tv8. Come di consueto, infatti, una partita per ogni turno di coppa sarà trasmessa in tv e questa settimana tocca Rangers-Braga. In Europa gli scozzesi sono reduci dalla sconfitta casalinga proprio contro la Roma, ma il cambio di allenatore ha fatto cambiare passo alla squadra, che ha infilato una serie di vittorie per risalire in campionato. Dall’altra parte il Braga è a 9 punti e va a caccia della qualificazione al prossimo turno. Sfida ad alta tensione e diretta su Tv8 a partire dalle 20:30 con il pre-partita. Streaming disponibile anche sul sito ufficiale del canale; la partita sarà trasmessa anche sui canali Sky Sport.

  • 21:00 Rangers – Braga | in diretta in chiaro su Tv8; in onda anche su Sky Sport, streaming disponibile su NOW e SkyGo

