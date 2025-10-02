Roma-Lille oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: orario e le partite dell’Europa League in chiaro Oggi giovedì 2 ottobre 2025 i giallorossi ospitano i francesi nella seconda giornata di Europa League 25/26, aperta anche dal Bologna: Sky o Tv8, come seguirla

Buona la prima in Europa League per la Roma di Gian Piero Gasperini. Oggi giovedì 2 ottobre 2025 i giallorossi puntano ad altri tre punti nella sfida della seconda giornata della competizione europea contro il Lille. La sfida dell’Olimpico inizierà alle 18:45, in contemporanea con il match del Dall’Ara tra Bologna e Friburgo. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Roma-Lille: dove vedere la seconda giornata di Europa League 2025/26 in tv e streaming

La scorsa settimana si è aperta ufficialmente l’Europa League 2025/26 e la Roma non ha sbagliato al debutto contro il Nizza. Oggi giovedì 2 ottobre 2025 la competizione europea prosegue con la seconda giornata della fase a gironi e i giallorossi si troveranno ancora una volta contro una squadra francese, il Lille, ma questa volta sul terreno di casa dell’Olimpico. Gli uomini di Gian Piero Gasperini mirano a portarsi subito a bottino pieno in testa alla classifica nella sfida contro les dogues, vincenti all’esordio (2-1 coi norvegesi del Brann) con un gol dell’eterno Olivier Giroud. Fischio d’inizio alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico.

La UEFA Europa League 2025/26 è in onda in esclusiva su Sky. La partita Roma-Lille che aprirà la seconda giornata della competizione europea sarà dunque visibile su Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (canale 251). Streaming live disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma Sky Go e NOW.

Bologna-Friburgo e l’altro big match di Europa League in chiaro su Tv8 (giovedì 2 ottobre 2025)

La Roma non sarà la sola squadra italiana impegnata stasera in Europa League. Sempre alle ore 18:45, infatti, il Bologna affronterà il Friburgo in casa. Bologna-Friburgo sarà visibile su visibile su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253) e in streaming live per tutti gli abbonati alla piattaforma Sky Go e NOW. Telecronaca affidata a Paolo Ciarravano con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Come di consueto, Tv8 trasmetterà il big match di ogni turno di Europa League in chiaro. Oggi giovedì 2 ottobre 2025 la diretta della sfida di cartello Feyenoord-Aston Villa inizierà con il calcio d’inizio delle ore 21:00 sul canale 8 del DT. Telecronaca di Elia Faggion.

