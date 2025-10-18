Trova nel Magazine
Roma-Inter, oggi in Tv: doppia diretta, canale, orario, streaming e polemiche

Stasera 18 ottobre la Roma ospita l’Inter nell’ultimo anticipo della serie A: due opzioni per vedere il big match (ma non in chiaro), ecco chi lo trasmette

Roma Inter stasera dove vederla canale streaming
IPA

Dopo la sosta dedicata alle Nazionali, oggi la Serie A torna protagonista con uno dei match più attesi della settima giornata: Roma-Inter stasera, sabato 18 ottobre 2025 alle 20:45, allo stadio Olimpico di Roma. I giallorossi sono al comando della classifica insieme al Napoli, mentre l’Inter insegue a tre punti di distanza dopo i due ko di inizio stagione contro Udinese e Juventus.

Oltre al valore sportivo della sfida, il big-match è già al centro di discussioni arbitrali: il designatore ha scelto Davide Massa, già finito nella bufera dopo aver diretto Roma-Inter lo scorso anno.

Dove vedere Roma-Inter stasera: tv, streaming e orario

Roma-Inter oggi 18 ottobre 2025 chiudere il programma degli anticipi di Serie A. Il match sarà trasmesso in doppia diretta: su DAZN e Sky Sport, con diverse opzioni di visione in streaming per chi preferisce dispositivi mobili o smart tv. Il fischio d’inizio del match è fissato per le ore 20.45.

  • Data: sabato 18 ottobre 2025
  • Orario: 20:45
  • Stadio: Olimpico di Roma
  • Canali TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K
  • Streaming: DAZN (app per smart tv, tablet, smartphone), Sky Go, NOW (Pass Sport)
  • Telecronist SKY e DAZNi: Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni su DAZN; Stefano Borghi e Massimo Gobbi su Sky

Roma-Inter stasera: ultime notizie e indisponibili

  • Roma: Gasperini recupera Wesley dopo la contusione alla caviglia, ma dovrà fare a meno di Angeliño, out per bronchite asmatica. Sulla trequarti possibile ballottaggio tra Pellegrini e Soulé, mentre in attacco Dovbyk parte leggermente avanti su Ferguson.
  • Inter: Chivu perde Darmian e Thuram per infortunio. In attacco Bonny farà coppia con Lautaro, con Esposito pronto a subentrare. A centrocampo Mkhitaryan favorito su Sucic, mentre tra i pali il ballottaggio Sommer-Martinez sembra pendere verso il portiere svizzero.

Polemiche arbitro Roma-Inter: Davide Massa al centro del dibattito

Il designatore ha scelto l’arbitro Davide Massa, quest’anno sceso in campo solo per dirigere due partite di terza fascia: Genoa-Lecce e Pisa-Udinese. Il 39enne bancario della sezione di Imperia aveva fischiato lo scorsa stagione in Roma-Inter, vinta 1-0 dall’Inter, suscitando polemiche nel post partita per non aver espulso Cristante dopo l’atterramento netto di Thuram lanciato in porta. Nei 30 precedenti con l’Inter, il bilancio è di 20 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte; con la Roma, 10 successi, 12 pareggi e 9 sconfitte. La scelta non è stata accolta benissimo dalla tifoseria nerazzurra, causando diversi commenti piccati sul web.

Probabili formazioni Roma-Inter: chi giocherà stasera

  • ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini
  • INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu

Serie A, gli altri anticipi della settima giornata

Il menù del sabato della seria A prevede un totale di 4 anticipi. Oltre a Roma-Inter, che chiuderà il programma della giornata, scenderanno in campo anche:

  • Lecce-Sassuolo: ore 15
  • Pisa-Verona: ore 15
  • Torino-Napoli: ore 18

