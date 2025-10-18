Roma-Inter, oggi in Tv: doppia diretta, canale, orario, streaming e polemiche
Stasera 18 ottobre la Roma ospita l’Inter nell’ultimo anticipo della serie A: due opzioni per vedere il big match (ma non in chiaro), ecco chi lo trasmette
Dopo la sosta dedicata alle Nazionali, oggi la Serie A torna protagonista con uno dei match più attesi della settima giornata: Roma-Inter stasera, sabato 18 ottobre 2025 alle 20:45, allo stadio Olimpico di Roma. I giallorossi sono al comando della classifica insieme al Napoli, mentre l’Inter insegue a tre punti di distanza dopo i due ko di inizio stagione contro Udinese e Juventus.
Oltre al valore sportivo della sfida, il big-match è già al centro di discussioni arbitrali: il designatore ha scelto Davide Massa, già finito nella bufera dopo aver diretto Roma-Inter lo scorso anno.
Dove vedere Roma-Inter stasera: tv, streaming e orario
Roma-Inter oggi 18 ottobre 2025 chiudere il programma degli anticipi di Serie A. Il match sarà trasmesso in doppia diretta: su DAZN e Sky Sport, con diverse opzioni di visione in streaming per chi preferisce dispositivi mobili o smart tv. Il fischio d’inizio del match è fissato per le ore 20.45.
- Data: sabato 18 ottobre 2025
- Orario: 20:45
- Stadio: Olimpico di Roma
- Canali TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K
- Streaming: DAZN (app per smart tv, tablet, smartphone), Sky Go, NOW (Pass Sport)
- Telecronist SKY e DAZNi: Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni su DAZN; Stefano Borghi e Massimo Gobbi su Sky
Roma-Inter stasera: ultime notizie e indisponibili
- Roma: Gasperini recupera Wesley dopo la contusione alla caviglia, ma dovrà fare a meno di Angeliño, out per bronchite asmatica. Sulla trequarti possibile ballottaggio tra Pellegrini e Soulé, mentre in attacco Dovbyk parte leggermente avanti su Ferguson.
- Inter: Chivu perde Darmian e Thuram per infortunio. In attacco Bonny farà coppia con Lautaro, con Esposito pronto a subentrare. A centrocampo Mkhitaryan favorito su Sucic, mentre tra i pali il ballottaggio Sommer-Martinez sembra pendere verso il portiere svizzero.
Polemiche arbitro Roma-Inter: Davide Massa al centro del dibattito
Il designatore ha scelto l’arbitro Davide Massa, quest’anno sceso in campo solo per dirigere due partite di terza fascia: Genoa-Lecce e Pisa-Udinese. Il 39enne bancario della sezione di Imperia aveva fischiato lo scorsa stagione in Roma-Inter, vinta 1-0 dall’Inter, suscitando polemiche nel post partita per non aver espulso Cristante dopo l’atterramento netto di Thuram lanciato in porta. Nei 30 precedenti con l’Inter, il bilancio è di 20 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte; con la Roma, 10 successi, 12 pareggi e 9 sconfitte. La scelta non è stata accolta benissimo dalla tifoseria nerazzurra, causando diversi commenti piccati sul web.
Probabili formazioni Roma-Inter: chi giocherà stasera
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini
- INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu
Serie A, gli altri anticipi della settima giornata
Il menù del sabato della seria A prevede un totale di 4 anticipi. Oltre a Roma-Inter, che chiuderà il programma della giornata, scenderanno in campo anche:
- Lecce-Sassuolo: ore 15
- Pisa-Verona: ore 15
- Torino-Napoli: ore 18
