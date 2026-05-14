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Rolling Stones ancora al top: quando esce il nuovo album Foreign Tongues e quali sono i 5 migliori dischi di Mick Jagger e compagni

A più di 80 anni Mick Jagger e soci non accennano a fermarsi: a luglio uscirà Foreign Tongues, il nuovo lavoro in studio, quindi ecco la loro top 5 di sempre

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

"Siamo ancora qui, il rock non ha età". Dopo oltre 60 anni di carriera, i Rolling Stones non sembrano voler smettere di scrivere musica. È infatti in arrivo il nuovo album della band britannica, Foreign Tongues, in uscita il prossimo 10 luglio. "Avevamo 14 brani fantastici e abbiamo lavorato il più velocemente possibile", ha detto il frontman del gruppo, Mick Jagger.

Quale occasione migliore per esplorare assieme i 5 migliori album della band britannica? Nel video, dopo una breve pubblicità, trovare la top 5 dei dischi dei Rolling Stones.

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