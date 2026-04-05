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I Rolling Stones cambiano nome, Londra invasa da locandine misteriose: il grande enigma dopo il tour cancellato

Tra poster enigmatici, indizi nascosti e richiami al passato, cresce l’attesa per un possibile, clamoroso ritorno dei Rolling Stones.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Rolling Stones
Mediaset Infinity

Da giorni, Londra è alle prese con una sorta di mistero. Il motivo? Be’, sono apparse locandine dai colori sgargianti che annunciano "The Cockroaches" e, gli appassionati del rock, sanno che queste richiamano un passato leggendario e dimenticato dei Rolling Stones. Un orologio fermo alle 13:40 dell’11 aprile 2026 sembra segnare un appuntamento atteso da decenni. Il sito e la newsletter ufficiale della Universal alimentano il sospetto, lasciando intendere che dietro tutto questo possa nascondersi qualcosa di più grande: il ritorno inaspettato di una band iconica.

Rolling Stones, enigma per i fan: la band pronta a tornare (forse)

Di recente, a Londra sono comparsi poster misteriosi con la scritta "The Cockroaches" e un QR code. Il nome non è casuale: era uno degli pseudonimi dei Rolling Stones per suonare a sorpresa in piccoli club lontano dai riflettori. Scansionando il codice si accede a un sito con riferimenti rock anni ’70 – vinili, biglietti di concerti, plettri e un orologio fermo all’11 aprile 2026, possibile data del grande annuncio. La pagina chiede provocatoriamente: "Who the fk are The Cockroaches?"**, nello stesso font della famosa T-shirt legata a Mick Jagger. Tutto è gestito dalla Universal, etichetta della band, con l’indizio chiave: "Making their return after 49 years…", che richiama il 1977, quando la band si esibì all’El Mocambo di Toronto sotto questo nome.

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Negli anni, i Rolling Stones hanno spesso replicato la formula: concerti improvvisi, nomi fittizi e pubblico ristretto, per ritrovare l’essenza del rock. Nel 2023 un annuncio su un giornale locale mascherava il lancio dell’album Hackney Diamonds. Il legame con la band è confermato dalle condivisioni di Matt Everitt della BBC 6 Music e dalle dichiarazioni di Andrew Watt e Ronnie Wood, che confermano nuove sessioni in studio e un album previsto per il 2026.

Rolling Stones, perché il Tour 2026 è stato cancellato

Nel dicembre 2025, i Rolling Stones, nonostante le proposte da vari promoter per un tour estivo, sono stati costretti a rinunciarvi poiché Keith Richards ha dichiarato di non sentirsi in grado di affrontare un tour negli stadi di oltre quattro mesi. La band, inizialmente prevista in Europa nel 2025 con Roma ipotizzata il 29 maggio, ha ora visto posticipati anche eventuali live nel 2026. L’incertezza sul futuro dei concerti è accentuata dall’età dei membri: Richards compirà 82 anni a breve, mentre Mick Jagger e Ronnie Wood raggiungeranno rispettivamente gli 83 e i 79 anni il prossimo anno. I Rolling Stones sono una delle band portanti del genere rock, una delle più amate e apprezzate nella storia della musica.

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