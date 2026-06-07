Ghali tifa Cobolli al Roland Garros, con lui c’è Lenny Kravitz: il suo video è virale Diversi personaggi famosi non hanno voluto perdere la finale del Roland Garros, tra questi anche Ghali, arrivato a tifare pe Cobolli, prima del match ha salutato Lenny Kravitz

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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L’avventura di Jannik Sinner al Roland Garros non è stata delle migliori, anche se l’Italia può comunque esultare per la presenza di un altro nostro connazionale in finale, Flavio Cobolli. Il percorso del fiorentino è stato davvero ottimo, al di sopra delle aspettative di molti, era quindi naturale che in tribuna a Parigi potessero esserci ospiti illustri, comunque felici pe quanto fatto dal ragazzo nonostante la sconfitta in finale.

Tra questi c’era anche il cantante Ghali, che non ha mai nascosto la sua grande passione per lo sport.

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La presenza di Ghali in tribuna al Roland Garros per sostenere Cobolli

Gli eventi sportivi più importanti generano sempre non poco interesse non solo in chi li segue abitualmente, ma spesso anche nei personaggi famosi, che ne approfittano per poter essere presenti sul posto, certi di catalizzare l’attenzione su di sé. È il caso del Roland Garros, giunto al suo atto finale con il match tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, incontro a cui non ha voluto mancare Ghali.

Il cantante è stato uno dei primi a essee avvistato, anche per un gesto inaspettato fatto non appena stava prendendo il suo postio al Court Philippe-Chatrier. Il riferimento è al soluto scambiato con Lenny Kavitz, altro esponente della musica che catalizza sempre l’attenzione su di sé al di là di dischi e concerti.

Le telecamere che avevano il compito di riprendere il match non si sono fatti scappare l’occasione, arrivando a immortalare l’episodio, che ha colpito tutti anche per la confidenza che sembrava esserci tra loro, come se si conoscessero da sempre. Diversi utenti non sono riusciti a trattenersi e hanno commentato su X.

"Questo incontro tra Ghali e Lenny era proprio quello di cui avevo bisogno", "Ghali e Lenny, uno più fi**o dell’altro", "Ma guarda! Ghali e Lenny Kravitz al Roland Garros", sono solo alcuni dei commenti presenti, a conferma dello stupore per l’accaduto, che consente di pensare all’artista con un’aurea più importante di quella che già ha.

La sconfitta di Cobolli ha certamente deluso Ghali, come molti nostri connazionali, ma non possiamo dire lo stesso della sua prestazione, visto che ha dimostrato di poter giocare alla pari con i più forti. Il nostro tennis può quindi essere ottimista, a tenere alta la bandiera tricolore non c’è solo Jannik Sinner, ma anche il giovane fiorentino.

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