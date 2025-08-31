Rocio Munoz Morales (bellissima) a Venezia dopo lo scandalo Raoul Bova: cosa ha detto
L'attrice arriva al Lido per il Filming Italy Venice Award e tutti gli occhi sono su di lei, che appare in gran forma: "Sto bene, non si vede?"
Rocio Munoz Morales, con tutta la sua bellezza, discrezione ed eleganza, è approdata oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha presenziato alla presentazione del Filming Italy Venice Award, uno dei prestigiosi eventi collaterali al Festival vero e proprio, organizzato ogni anno dalla pr Tiziana Rocca, che l’ha insignita del premio per l’intenso impegno teatrale che ha visto protagonista l’attrice spagnola durante la scorsa stagione.
Nel corso della conferenza stampa, inutile girarci intorno, tutti gli occhi erano per lei, l’artista Rocìo, ma anche la donna e la mamma finita in questa estate, per la sua famiglia, davvero complicata, suo malgrado, al centro dell’attenzione mediatica, per lo scandalo che ha travolto l’ormai ex compagno di lunga data, Raoul Bova, padre delle sue due bambine, Alma e Luna.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Rocio Munoz Morales bellissima al Filming Italy Venice Award: "Sto bene, certo che sono serena, non si vede?"
Una storiaccia di messaggi intimi rubati e pubblicati senza consenso, di probabili ricatti non riusciti, ma anche un terremoto che ha travolto non solo Bova, ma anche il rapporto con la compagna ormai naufragato.
Rocìo Munoz Morales finora, non ha mai parlato chiaramente e apertamente della delicata situazione che si è ritrovata e si ritrova a vivere e ad affrontare, e anche anche in occasione della presentazione del Filming Italy non deraglia dalla sua linea di riservatezza, anche se le parole usate in conferenza stampa per raccontare il suo rapporto con il teatro non possono non far pensare alla sua esperienza non solo artistica, ma anche personale. "Il teatro mi ha consentito di vivere una realtà più bella di quella che stavo vivendo io", ha detto, poi, secondo quanto riportato dall’ Adn Kronos, ha aggiunto a un gruppo di giornalisti: "Mi sono convinta che bellezza e giustizia non vadano mai separate. Quando ti senti più fragile scopri di avere una forza incredibile, una forza che non credevi di avere. La forza e la fragilità convivono e convivono bene, siamo belli perché siamo entrambi le cose", poi ha detto anche: "Le donne che ho interpretato a teatro mi hanno fatto diventare più coraggiosa, io sono una donna coraggiosa, mi piace lanciarmi, preferisco vivere che non vivere".
Alla domanda più semplice e importante, proposta dal cronista dell’agenzia ha risposto: ""Sto bene, sono serena, sono tranquilla. Perché, non si vede?"
Di certo, le tempeste che ha dovuto affrontare non hanno intaccato il fascino dell’attrice spagnola. A Venezia è arrivata ieri ed è stata impegnata in uno shooting fotografico davvero suggestivo, sulla terrazza di un palazzo sul Canal Grande, poi oggi l’arrivo per l’appuntamento al Filming Italy Venice Award, dove èapparsa come sempre bellissima e piena di charme, fasciata in un abito attillato nero a stampa floreale che ne sottolineava il fisico perfetto e con i maxi occhiali da sole neri abbandonati senza alcuna remora al momento di fare le foto e godersi il pomeriggio.
Potrebbe interessarti anche
Raoul Bova, la mossa degli avvocati contro Rocio Munoz Morales, l'accusa per l'affido delle figlie: "Nessuna sorpresa"
Un amore finito, tensioni sempre più forti e ora una causa legale che rischia di coi...
Raoul Bova “trova rifugio” nelle figlie e nell’ex moglie, mentre Rocio Munoz Morales si affida alla fede
Continua il clamoroso caso mediatico che ha colpito l’attore e la sua famiglia: tra ...
Raoul Bova compie gli anni, ma Rocio Munoz Morales lo ignora: la frase sibillina sul web
Rocio lontana da Raoul Bova proprio nel giorno del compleanno: il gesto che non pass...
Caso Raoul Bova, al via la battaglia legale: "Rocio Munoz Morales chiede l’affido esclusivo delle figlie". Perché
Secondo le ultime indiscrezioni, la compagna dell’attore sarebbe pronta al ricorso i...
Rocío Muñoz Morales archivia il caso Bova e accetta la proposta di Enrico Vanzina: il nuovo progetto spiazza
Rocío Muñoz Morales si butta a capofitto nel cinema dopo la rottura con Raoul Bova: ...
Rocìo Munoz Morales risponde per le rime a Raoul Bova: "Separati da tempo? Tutto falso"
Dopo le dichiarazioni dell'avvocato di Bova, e il momento di quelle di Rocio: il leg...
Caso Bova: Rocio Muñoz Morales “soffre moltissimo” e Raoul prepara due denunce clamorose. Chi trema
La conduttrice e amica Francesca Barra si è espressa sul difficile momento vissuto d...
Rocio Munoz Morales, 3 film da vedere con l'attrice: uno è molto 'trash'
La storia d'amore tra i due, nata sul set di Immaturi - Il viaggio, sembra essere ar...