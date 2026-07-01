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Rocio Munoz Morales torna in Spagna “col cuore aperto”, Iannone beccato a Ibiza con un’altra: perché (forse) è finita

L'attrice ha raccontato di essere in partenza per Madrid, dove lavorerà nei prossimi mesi. Con lei anche le figlie avute da Bova. Mentre il pilota è stato paparazzato a Ibiza.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Rocío Muñoz Morales riparte dalla Spagna, col "cuore aperto", mentre il legame con Andrea Iannone sembra attraversare una fase di raffreddamento. L’attrice ha raccontato al settimanale Oggi che trascorrerà due mesi a Madrid per lavoro, portando con sé le figlie Alma e Luna, proprio mentre lo stesso giornale pubblica le immagini del pilota in vacanza a Ibiza su uno yacht, in compagnia di una misteriosa mora. Ecco tutti i dettagli.

Rocío Munoz Morales, la ‘fuga’ in Spagna per lavoro

"Starò due mesi in Spagna, dove lavorerò per la tv e rivedrò la mia famiglia. Sono una mamma felice, ma mi manca sentirmi figlia e sorella", spiega Rocío al settimanale Oggi, sottolineando come il rientro a Madrid sia anche un modo per ritrovare le sue radici affettive. Alma e Luna, le figlie avute da Raoul Bova, "ovviamente verranno con me: sono le mie due ‘braccia’", racconta l’attrice, "me le porto appresso ovunque, sul set, a teatro, in tv".

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Sul fronte sentimentale, Morales dichiara invece "il mio cuore è aperto", nonostante la dolorosa separazione da Bova, avvenuta circa un anno fa dopo la scoperta di un presunto tradimento. Da quella ferita, dice, è nato anche un nuovo rapporto con il pubblico femminile: "Negli ultimi tempi mi sono accorta di piacere più alle donne che agli uomini", segno di una solidarietà che ha sentito fortemente intorno alla sua storia.

La ripartenza spagnola coincide anche con un momento molto positivo dal punto di vista professionale: a settembre, Rocío sarà al cinema con due film, "Quasi vera" di Fausto Brizzi e "La sera a Roma" di Enrico Vanzina, e intanto lavora alla preparazione di un talent show per la tv pubblica spagnola. Un’agenda fittissima, che rende plausibile la scelta di trasferirsi temporaneamente in Spagna con le figlie, per prendere fiato.

L’indiscrezione su Iannone a Ibiza con un’altra

Sul versante opposto c’è Andrea Iannone, definito dalla stessa Rocío, in una precedente intervista, come "una bella amicizia speciale". Nell’ultimo numero di Oggi, però, alcuni scatti mostrano il pilota a Ibiza, su uno yacht, insieme a una ragazza mora la cui identità non viene specificata. Le immagini arrivano proprio mentre Rocío annuncia la sua partenza per Madrid, lasciando intendere che la frequentazione tra i due possa essere arrivata a un punto di svolta. Il settimanale parla apertamente di frequentazione "oscurata" da questi novi sviluppi, mentre l’attrice, nelle sue dichiarazioni, non fa riferimenti diretti al pilota, limitandosi a sottolineare il suo stato d’animo.

Se la storia tra i due continuerà, lo sapremo solo a tempo debito. Per ora ci accontentiamo di appurare che per Rocío questo nuovo inizio sta davvero andando nel verso migliore.

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