Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: "Io e Iannone? Ecco com'è andata”, poi chiarisce su De Martino
L’ex compagna di Raoul Bova ha parlato anche della chiacchieratissima rottura e dei nuovi gossip emersi sul suo conto: cosa c’è di vero
Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio e fa chiarezza, una volta per tutte. L’attrice spagnola, infatti, si è raccontata in una lunga intervista a Vanity Fair, tornando a parlare anche della (chiacchieratissima) rottura con Raoul Bova e soprattutto dei nuovi gossip circolati sul suo conto, dal presunto flirt con Stefano De Martino alle ‘paparazzate’ in compagnia di Andrea Iannone. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Rocío Muñoz Morales sulla separazione da Raoul Bova: l’accordo con l’ex compagno
"Avete parlato in troppi" tuona Rocío Muñoz Morales nell’interivsta rilasciata a Vanity Fair, dal titolo a dir poco eloquente. L’attrice spagnola ha deciso di rompere il silenzio e di "raccontare la sua storia", parlando dunque anche della burrascosa rottura con Raoul Bova dopo il ‘caso’ degli audio diffusi da Fabrizio Corona a Falsissimo. "Resterà una figura importante: è il padre delle mie bambine" ha spiegato Rocío, chiudendo però a qualsivoglia ritorno di fiamma con l’attore: "Il fuoco si è spento". L’attrice madrilena ha anche raccontato di avere trovato un accordo consensuale legale per tutelare le figlie Alma e Luna e di stare imparando a vivere da genitori separati.
Rocío dice la sua sui gossip con De Martino e Iannone: cosa c’è di vero
Dopo avere chiarito la situazione (legale e sentimentale) con Raoul Bova – come anticipato – Rocío Muñoz Morales ha anche commentato i recenti (e presunti) gossip che l’hanno riportata sotto la luce dei riflettori del mondo della cronaca rosa dopo la rottura con l’ex compagno. Tra i nomi più chiacchierati, ovviamente, c’è stato quello di Stefano De Martino: "È un professionista che stimo e un-amico-e-basta. Si è montato il pettegolezzo perché sono entrata e uscita da casa sua: è successo ad altra gente nello stesso giorno" ha chiarito l’attrice riguardo il conduttore di Affari Tuoi. I rumor più recenti hanno però parlato di un presunto flirt con Andrea Iannone, in compagnia del quale Rocío è stata paparazzata a Madrid. "Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga" ha spiegato l’attrice, che non ha escluso niente per il futuro: "Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo".
