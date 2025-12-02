Rocío Muñoz Morales, nuovo amore all’orizzonte dopo Bova. Chi è il manager che l’ha stregata L'ex dell'attore sarebbe stata avvistata in dolce compagnia alla presentazione del suo nuovo libro, "La vita adesso". Ma lei non ha ancora confermato le voci. Ecco i dettagli.

Dopo la fine della lunga relazione con Raoul Bova, anche Rocío Muñoz Morales sembra aver ritrovato il sorriso. Nulla di ufficiale, al momento, ma stando alle indiscrezioni diffuse dal settimanale Chi, la Morales sarebbe stata avvistata in ‘dolce compagnia’ alla presentazione del suo nuovo libro. A testimoniarlo alcune foto ‘rubate’, che alimentano le ipotesi su una frequentazione in corso. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Rocío Muñoz Morales, l’indiscrezione sul nuovo compagno

Mentre Raoul Bova fa coppia fissa con Beatrice Arnera, anche Rocío Muñoz Morales sembra aver voltato definitivamente pagina. Dopo mesi difficili, l’attrice e conduttrice spagnola è stata avvistata in compagnia di un uomo sulla cinquantina, che risponderebbe al nome di Vittorio Chini. Manager affascinante di un’azienda sanitaria, Chini sarebbe apparso al fianco di Rocío durante la presentazione del suo ultimo romanzo, "La vita adesso". Un libro che ruota attorno al tema della rinascita dopo un tradimento (anche se non si tratterebbe di un’autobiografia).

Il retroscena è stato raccontato dal settimanale Chi, che ha anche pubblicato in esclusiva uno scatto della (ipotetica) coppia. Proprio in occasione della presentazione del libro, Chini sarebbe arrivato per sostenere la Morales e l’avrebbe abbracciata "prima sotto il palco della presentazione e poi dietro le quinte". Un abbraccio "lungo, intenso, forte", che è stato subito letto come un segno di grande vicinanza emotiva, anche se le foto non mostrano atteggiamenti esplicitamente romantici.

Chi è Vittorio Chini e cosa sappiamo del rapporto con Morales

Di Vittorio Chini, persona estranea al mondo dello spettacolo, Chi scrive che è un manager di un’azienda attiva nel campo sanitario. Il settimanale parla di una conoscenza non recente con la Morales, affermando che i due "si frequentano da tempo ma è la prima volta che escono allo scoperto". La loro viene definita una nuova "amicizia speciale", ma al momento non si hanno conferme ufficiali in merito. Per questo, fino a quando non arriveranno parole esplicite dalla diretta interessata, è corretto parlare soltanto di indiscrezioni. Certo, un uomo vicino a Rocío c’è, ed è stato immortalato anche in foto. Ma la natura esatta del loro rapporto resta, per ora, un affare essenzialmente privato.

Insomma, mentre Raoul Bova non nasconde affatto la sua relazione con Beatrice Arnera – fotografata con lui in più occasioni pubbliche – per Rocío Muñoz Morales il quadro resta volutamente più sfumato. Le immagini dell’abbraccio con Vittorio Chini suggeriscono un legame di forte complicità, ma potrebbero raccontare tanto una nascente storia d’amore quanto un’amicizia profonda in un momento importante della sua vita professionale.

