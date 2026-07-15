Rocío Muñoz Morales ritrova l’amore: chi è Fernando Nicolás, l'imprenditore che ha conquistato l'attrice dopo Iannone
Stando alle ultime indiscrezioni si sarebbe aperto un nuovo capitolo nella vita sentimentale dell’ex compagna di Raoul Bova: il retroscena
La vita privata di Rocío Muñoz Morales torna a fare chiacchierare il mondo del gossip. Stando agli ultimi rumor, infatti, l’ex compagna di Raoul Bova avrebbe ritrovato l’amore e la serenità al fianco della sua nuova fiamma, l’imprenditore Fernando Nicolás. A lanciare l’indiscrezione è stato il magazine Chi, che ha diffuso alcuni scatti della presunta nuova coppia a bordo di uno yatch. Potrebbe dunque essere finito (se è mai iniziato) il discusso flirt con Andrea Iannone. Scopriamo tutti i dettagli.
Rocío Muñoz Morales, la nuova fiamma dopo Andrea Iannone
Le immagini pubblicate dal settimanale Oggi raccontano di una possibile nuova pagina nella vita sentimentale di Rocío Muñoz Morales. L’attrice e conduttrice spagnola, infatti, è stata fotografata a Ibiza insieme all’imprenditore madrileno Fernando Nicolás, alimentando le indiscrezioni su una relazione che andrebbe oltre la semplice amicizia. Tra sorrisi, sguardi d’intesa e momenti di complicità a bordo di uno yacht, i due sembrano condividere una particolare sintonia. Con loro erano presenti anche Alma e Luna, le due figlie nate dalla lunga relazione tra Rocío e Raoul Bova.
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Per l’attrice si tratterebbe di un importante cambio di rotta dopo gli ultimi anni piuttosto movimentati sul piano sentimentale. La storia con Raoul Bova si è conclusa dopo una relazione durata molti anni, finita sotto i riflettori anche a causa delle polemiche nate attorno ai celebri audio diffusi dal podcast di Fabrizio Corona Falsissimo. Successivamente il nome di Rocío era stato accostato a quello del pilota Andrea Iannone. Tra i due si era parlato di una frequentazione, mai realmente definita tale dai diretti interessati, tanto che l’attrice aveva preferito parlare di una persona "speciale" senza mai confermare un vero fidanzamento.
Chi è Fernando Nicolás, l’imprenditore che avrebbe conquistato Rocío
Fernando Nicolás ha 45 anni, è originario di Madrid e appartiene a una famiglia benestante della capitale spagnola. Laureato in Economia, è una figura molto nota nel mondo dell’imprenditoria legata all’ospitalità e all’intrattenimento. È infatti uno dei responsabili di Larrumba, gruppo nato nel 2013 e diventato negli anni uno dei principali protagonisti della ristorazione madrilena. Successivamente l’azienda ha unito le forze con il Gruppo Carbón dando vita a GLH Singular Restaurants, realtà che oggi gestisce numerosi ristoranti e locali di successo. Le fotografie pubblicate nelle ultime ore hanno inevitabilmente acceso i riflettori sulla coppia e su quella che potrebbe essere una nuova fase nella vita sentimentale di Rocío Muñoz Morales.
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