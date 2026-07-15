Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Rocío Muñoz Morales ritrova l’amore: chi è Fernando Nicolás, l'imprenditore che ha conquistato l'attrice dopo Iannone

Stando alle ultime indiscrezioni si sarebbe aperto un nuovo capitolo nella vita sentimentale dell’ex compagna di Raoul Bova: il retroscena

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La vita privata di Rocío Muñoz Morales torna a fare chiacchierare il mondo del gossip. Stando agli ultimi rumor, infatti, l’ex compagna di Raoul Bova avrebbe ritrovato l’amore e la serenità al fianco della sua nuova fiamma, l’imprenditore Fernando Nicolás. A lanciare l’indiscrezione è stato il magazine Chi, che ha diffuso alcuni scatti della presunta nuova coppia a bordo di uno yatch. Potrebbe dunque essere finito (se è mai iniziato) il discusso flirt con Andrea Iannone. Scopriamo tutti i dettagli.

Rocío Muñoz Morales, la nuova fiamma dopo Andrea Iannone

Le immagini pubblicate dal settimanale Oggi raccontano di una possibile nuova pagina nella vita sentimentale di Rocío Muñoz Morales. L’attrice e conduttrice spagnola, infatti, è stata fotografata a Ibiza insieme all’imprenditore madrileno Fernando Nicolás, alimentando le indiscrezioni su una relazione che andrebbe oltre la semplice amicizia. Tra sorrisi, sguardi d’intesa e momenti di complicità a bordo di uno yacht, i due sembrano condividere una particolare sintonia. Con loro erano presenti anche Alma e Luna, le due figlie nate dalla lunga relazione tra Rocío e Raoul Bova.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Per l’attrice si tratterebbe di un importante cambio di rotta dopo gli ultimi anni piuttosto movimentati sul piano sentimentale. La storia con Raoul Bova si è conclusa dopo una relazione durata molti anni, finita sotto i riflettori anche a causa delle polemiche nate attorno ai celebri audio diffusi dal podcast di Fabrizio Corona Falsissimo. Successivamente il nome di Rocío era stato accostato a quello del pilota Andrea Iannone. Tra i due si era parlato di una frequentazione, mai realmente definita tale dai diretti interessati, tanto che l’attrice aveva preferito parlare di una persona "speciale" senza mai confermare un vero fidanzamento.

Chi è Fernando Nicolás, l’imprenditore che avrebbe conquistato Rocío

Fernando Nicolás ha 45 anni, è originario di Madrid e appartiene a una famiglia benestante della capitale spagnola. Laureato in Economia, è una figura molto nota nel mondo dell’imprenditoria legata all’ospitalità e all’intrattenimento. È infatti uno dei responsabili di Larrumba, gruppo nato nel 2013 e diventato negli anni uno dei principali protagonisti della ristorazione madrilena. Successivamente l’azienda ha unito le forze con il Gruppo Carbón dando vita a GLH Singular Restaurants, realtà che oggi gestisce numerosi ristoranti e locali di successo. Le fotografie pubblicate nelle ultime ore hanno inevitabilmente acceso i riflettori sulla coppia e su quella che potrebbe essere una nuova fase nella vita sentimentale di Rocío Muñoz Morales.

Potrebbe interessarti anche

Rocio Munoz Morales

Rocío Muñoz Morales, il legame speciale con Andrea Iannone: “Ci siamo l’uno per l’altra”. E su Bova: “Mi ha ferita”

L’ex compagna di Raoul Bova ha parlato della sia del flirt con il pilota che della s...
Rocio Munoz Morales

Rocio Munoz Morales torna in Spagna “col cuore aperto”, Iannone beccato a Ibiza con un’altra: perché (forse) è finita

L'attrice ha raccontato di essere in partenza per Madrid, dove lavorerà nei prossimi...
Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone

Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone, amore già al capolinea: l’indiscrezione choc e il dettaglio (sorprendente)

La coppia nata a inizio 2026 si sarebbe già separata per una scelta consensuale. Ent...
Andrea Iannone - Rocio Munoz Morales

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme: esplode il gossip. Cosa ha fatto Elodie

Il pilota motociclistico e l’attrice ex compagna di Raoul Bova sono stati paparazzat...
Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: "Io e Iannone? Ecco com'è andata”, poi chiarisce su De Martino

L’ex compagna di Raoul Bova ha parlato anche della chiacchieratissima rottura e dei ...
Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, prime nubi sul loro amore: il 'problema' del pilota è Elodie

Secondo le ultime indiscrezioni, l’attrice spagnola e il pilota starebbero attravers...
Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone

Rocio Munoz Morales beccata con Andrea Iannone, le foto del bacio inchiodano la nuova coppia: passione a Torino

Il settimanale Chi li ha sorpresi all’uscita di un ristorante dopo una serata a teat...
Olly e Rocio Munoz Morales

Rocio Munoz Morales e Olly: pioggia di like e incontri 'speciali' a Milano. Ma c'è un ostacolo proibitivo (non è Iannone)

Il vincitore di Sanremo 2025 si sarebbe avvicinato all'attrice spagnola dopo il flir...
Andrea Iannone - Rocio Munoz Morales

Elodie e Iannone, svolte amorose: lui 'beccato' con Rocio Munoz Morales, lei si riavvicina a Marracash. Cosa succede

Tra nuove passioni e vecchi amori che riaffiorano, il gossip infiamma: Rocío e Ianno...

Inglas Vetri

Vetri e trasparenza

I protagonisti del design contemporaneo Made in Italy

LEGGI

Personaggi

Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales
Chiara Giordano

Chiara Giordano
Martina Ceretti

Martina Ceretti
Cristian Mascolino

Cristian Mascolino

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963