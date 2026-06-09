Rocío Muñoz Morales, il legame speciale con Andrea Iannone: “Ci siamo l’uno per l’altra”. E su Bova: “Mi ha ferita” L’ex compagna di Raoul Bova ha parlato della sia del flirt con il pilota che della separazione (con tradimento) dall’attore: cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Rocío Muñoz Morales torna a farsi ‘sentire’. L’attrice spagnola, infatti, è tornata a parlare sia del suo chiacchieratissimo (e presunto) flirt con Andrea Iannone in un’intervista al magazine F, durante la quale si è aperta anche sulla burrascosa rottura con Raoul Bova. Rocío non si è nascosta, ammettendo di avere sofferto molto per la separazione, ma anche di avere avuto modo di ‘rinascere’. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Rocío Muñoz Morales, l’amicizia ‘speciale’ con Andrea Iannone

L’intervista rilasciata da Rocío Muñoz Morales al magazine F ha fatto emergere dettagli inattesi sia sulla sua vita sentimentale attuale sia sul rapporto con l’ex compagno Raoul Bova. A contrario di quanto ipotizzato dagli ultimi rumor circolati che parlavano di un flirt ormai al ‘tramonto’, l’attrice ha chiarito che il legame con Andrea Iannone non si è concluso del tutto nonostante le recenti indiscrezioni e le sue dichiarazioni pubbliche (in cui si era definita single). Parlando del pilota, infatti, Rocío ha spiegato: "Io sono serena. Mi vivo il bello che c’è con una persona che in questo momento è positiva per me". L’attrice madrilena ha specificato di non sentire ancora "il bisogno di dare un titolo" a questo rapporto: "Ho il cuore aperto, con i miei tempi, senza sentire l’esigenza di dare un nome o una forma a quello che vivo". Il legame, insomma, è più vivo (e speciale) che mai: "È una bella amicizia speciale, dove ci siamo l’uno per l’altra" ha spiegato Rocío, ribadendo tuttavia di non essere impegnata ufficialmente.

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La ‘ferita’ del tradimento di Raoul Bova: come sono i rapporti tra i due adesso

Nel corso dell’intervista – come detto – Rocío Muñoz Morales è tornata a parlare anche della burrascosa (e chiacchieratissima) rottura con Raoul Bova. L’attrice ha ammesso di essere rimasta segnata dalla separazione, anche e soprattutto a causa del tradimento dell’attore: "La modalità mi ha ferita. Quando una cosa molto intima, molto forte e molto spiacevole diventa di tutti, fa più male (…) Certo che ho sofferto". La volontà di ‘rinascere’ è stata dettata dalla presenza e dal sostegno delle figlie, che hanno aiutato Rocío a ripartire "con la consapevolezza che la rinascita era un dovere nei confronti di Luna e Alma". E a proposito delle figlie, l’attrice ha ribadito di non avere mai messo in discussione il ruolo di padre di Bova: ""Quello che è successo tra me e il loro papà è nostro. Io non ho mai parlato male di lui alle bambine, non lo farò mai perché credo che un punto di riferimento maschile per una donna sia molto importante".

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