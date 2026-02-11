Trova nel Magazine
Elodie e Iannone, svolta amorose: lui 'beccato' con Rocio Munoz Morales, lei si riavvicina a Marracash. Cosa succede

Tra nuove passioni e vecchi amori che riaffiorano, il gossip infiamma: Rocío e Iannone escono allo scoperto, Marracash sorprende Elodie.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Negli ultimi giorni il mondo del gossip è stato letteralmente travolto da intrecci sentimentali che parlano di nuovi inizi e ritorni di fiamma. Da una parte Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, sempre più vicini e complici, dall’altra Elodie e Marracash, protagonisti di un gesto social che non è passato inosservato. Le immagini e i segnali arrivati dai social sembrano raccontare molto più di quanto i diretti interessati abbiano ammesso finora.

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone: la passione non si nasconde più

Dopo mesi di voci e mezze conferme, Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sembrano aver smesso di giocare a nascondino. L’attrice spagnola, reduce dalla chiacchieratissima separazione da Raoul Bova avvenuta lo scorso anno, aveva mantenuto un profilo estremamente prudente sulla sua vita sentimentale. Anche durante la recente ospitata a Domenica In, Rocío aveva parlato in modo vago di nuove conoscenze, lasciando intendere quanto fosse delicato per lei rimettersi in gioco dopo una lunga relazione. Tuttavia, le parole misurate lasciano ora spazio alle immagini. A fare chiarezza è stato uno scatto pubblicato dal settimanale Diva e Donna, che mostra Rocío e Iannone insieme a Lugano, città dove il pilota risiede.

Nell’immagine, i due appaiono avvolti in un abbraccio intimo e spontaneo: lui la stringe da dietro e le bacia il collo, mentre lei si lascia andare a quel gesto con naturalezza. Un momento che racconta una sintonia evidente e che sembra smentire l’idea di una semplice "conoscenza". Anche le rispettive storie passate appaiono ormai definitivamente chiuse. Iannone, infatti, si è lasciato con Elodie solo poche settimane fa, mentre Rocío sembra aver archiviato il capitolo con Raoul Bova. Oggi, tra sorrisi e gesti affettuosi, i due sembrano pronti a vivere questa nuova fase senza più troppe riserve.

Elodie e Marracash: quel like che riaccende le speranze dei fan

Se da un lato nasce una nuova coppia, dall’altro potrebbe riaffacciarsi un sentimento mai del tutto dimenticato. Nelle ultime ore Deianira Marzano ha condiviso uno screen che ha fatto rapidamente il giro del web: Marracash ha messo like a una foto di Elodie su Instagram. Un gesto apparentemente semplice, ma carico di significato per chi conosce la storia tra i due. Il rapper e la cantante hanno vissuto una relazione intensa qualche anno fa, tanto che Elodie ha più volte definito Marracash come il grande amore della sua vita. Restano sospesi, invece, i rumors esplosi nelle ultime settimane relativi a un presunto rapporto speciale tra la cantante e la ballerina Franceska Nuredini. Le due hanno vissuto una vacanza spensierata in Thailandia dopo la fine del tour di Elodie, ma al momento non ci sono aggiornamento riguardo al loro rapporto.

