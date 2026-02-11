Elodie e Iannone, svolta amorose: lui 'beccato' con Rocio Munoz Morales, lei si riavvicina a Marracash. Cosa succede
Tra nuove passioni e vecchi amori che riaffiorano, il gossip infiamma: Rocío e Iannone escono allo scoperto, Marracash sorprende Elodie.
Potrebbe interessarti anche
Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme: esplode il gossip. Cosa ha fatto Elodie
Il pilota motociclistico e l’attrice ex compagna di Raoul Bova sono stati paparazzat...
Andrea Iannone fa scandalo, pubblica (e poi cancella) la foto di un giocattolo erotico: arriva il like sospetto di Rocio
La foto comparsa e sparita, i like che non passano inosservati e una serie di domand...
Elodie e Franceska, complici e serene in giro per Milano: “Mettono su casa insieme”. L’indiscrezione
Dopo il viaggio in Thailandia, la cantante e la ballerina appaiono sempre più unite,...
Andrea Iannone esce allo scoperto con Rocio Muñoz Morales: commento inequivocabile e like tattici, ma i fan lo attaccano
Un commento apparentemente innocuo, conferma la paparazzata mai smentita tra i due n...
Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: "Io e Iannone? Ecco com'è andata”, poi chiarisce su De Martino
L’ex compagna di Raoul Bova ha parlato anche della chiacchieratissima rottura e dei ...
Andrea Iannone, social in allarme per la rottura con Elodie: il post e il brano che preoccupano i fan
Protagonisti di uno dei gossip più in voga degli ultimi tempi, Andrea Iannone e Elod...
Elodie, le foto con Franceska al rientro dalla Thailandia: "Sono felici, euforiche", il nuovo retroscena
La cantante e la ballerina sono state paparazzate al loro rientro in Italia e sembra...
Elodie, chi è la (presunta) nuova fiamma Franceska Nuredini: il tour insieme e la svolta di Iannone
La storia della ballerina del momento: dalla formazione coreutica alle grandi produz...