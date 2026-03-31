Rocio Munoz Morales beccata con Andrea Iannone, le foto del bacio inchiodano la nuova coppia: passione a Torino Il settimanale Chi li ha sorpresi all’uscita di un ristorante dopo una serata a teatro: tra sguardi complici e un bacio appassionato, la coppia sembra tutt’altro che in crisi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il settimanale Chi sorprende la discussa coppia all’uscita di un ristorante dopo una replica teatrale: tra sguardi complici e un bacio appassionato, le immagini non solo confermano le voci sulla presunta relazione, ma al tempo stesso smentiscono le indiscrezioni su una presunta crisi.

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone insieme: come si sono conosciuti

Dopo settimane in cui si è parlato con insistenza di un possibile raffreddamento, se non addirittura di una rottura già consumata, arrivano fotografie che sembrano rimettere ogni tassello al proprio posto. Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sono stati immortalati a Torino mentre si scambiano un bacio intenso e tutt’altro che casto. Le prime indiscrezioni sulla loro frequentazione risalgono all’inizio del nuovo anno, quando erano stati avvistati nello stesso hotel durante un fine settimana in Franciacorta, lontani dai riflettori ma non abbastanza da sfuggire agli sguardi più attenti. Da lì in poi, l’attenzione si è spostata sui social, terreno fertile per interpretazioni e sospetti. Un commento in particolare aveva acceso la curiosità generale: sotto una foto dell’attrice, pronta per una "serata magica" al Teatro dell’Opera di Roma, Andrea Iannone aveva scritto "yo soy por el flamenco", frase che per molti era suonata come un segnale inequivocabile di intimità.

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Tra bowling con amici, sorrisi condivisi e retroscena su un primo incontro avvenuto in una discoteca di Madrid settimane prima del weekend lombardo, il rapporto tra i due aveva assunto contorni sempre più definiti. Poi, improvvisamente, le voci di crisi. C’è chi ha sostenuto che il pilota potesse non aver ancora superato del tutto la relazione con Elodie e chi, al contrario, ha ipotizzato che Rocío desiderasse prendersi uno spazio personale dopo gli anni vissuti accanto a Raoul Bova, padre delle sue figlie Alma e Luna.

Il gesto che aveva fatto più rumore era stata la decisione di Iannone di cancellare tutte le foto dal proprio profilo Instagram. Una scelta interpretata da molti come un segnale di chiusura, quasi una volontà di ripartire da zero anche sentimentalmente. Eppure, proprio quando la narrazione della rottura sembrava consolidarsi, ecco arrivare le immagini pubblicate da Chi, che ribaltano le supposizioni.

Il bacio a Torino che conferma tutto

Le fotografie sono state scattate a Torino, dove Rocío Muñoz Morales era impegnata con una replica dello spettacolo teatrale "Contrazioni pericolose". Al termine della rappresentazione, Andrea Iannone l’ha raggiunta per accompagnarla a cena in un ristorante della città. Secondo quanto riportato, i due hanno trascorso l’intera serata fianco a fianco, senza mai apparire distanti o tesi, ma anzi mostrando una sintonia evidente. Il bacio catturato all’uscita del locale appare anch’esso spontaneo e carico di trasporto, ben lontano dall’idea di una coppia in bilico o impegnata a salvare le apparenze.

Intanto, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla natura del loro rapporto. Rocío, in precedenza, si era limitata a sottolineare come in questo momento della sua vita le priorità siano il lavoro e le figlie, evitando accuratamente di smentire l’esistenza di un legame speciale con il pilota. Dal canto suo, Iannone ha mantenuto il massimo riserbo, lasciando che fossero i fatti a parlare.

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