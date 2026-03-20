Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, prime nubi sul loro amore: il 'problema' del pilota è Elodie Secondo le ultime indiscrezioni, l’attrice spagnola e il pilota starebbero attraversando un periodo di crisi, dovuto anche a un passato ‘ingombrante’.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Quella che inizialmente sembrava essere una favola romantica, nata durante un incontro casuale in una discoteca di Madrid tra due cuori reduci da amori tormentati, oggi sembrerebbe in realtà una storia molto meno idilliaca. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la relazione tra l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales e il campione di moto Andrea Iannone starebbe attraversando una fase tutt’altro che serena, con tensioni crescenti e un fantasma ingombrante che aleggerebbe ancora sulla coppia: quello di Elodie, ex fidanzata del pilota. Ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, prima crisi della coppia: indiscrezione

Dietro le immagini patinate di una coppia affiatata, le indiscrezioni dipingono uno scenario in realtà più complicato. Secondo quanto riportato dal noto settimanale Oggi, Rocío sarebbe molto presa dagli impegni lavorativi, anche a teatro, e ad oggi non sarebbe del tutto pronta a legarsi seriamente a qualcuno a così pochi mesi dalla fine della storia con Raoul Bova. Un atteggiamento distaccato che sarebbe in forte contrasto con quello del pilota, descritto invece come molto più coinvolto sentimentalmente. Due velocità diverse, due approcci alla relazione che starebbero generando le prime frizioni.

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A complicare ulteriormente le cose, sempre secondo il settimanale Oggi, ci sarebbe anche un passato forse non del tutto chiuso: la storia con Elodie. La relazione tra il pilota e la cantante, durata diversi anni e finita in modo nebuloso, dato che nessuno dei due ha mai ufficializzato la rottura, non sarebbe stata ancora pienamente elaborata. Secondo i rumors, questo capitolo emotivamente irrisolto continuerebbe dunque a proiettare la sua ombra sulla nuova coppia, creando insicurezze e instabilità.

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, l’inizio della loro storia

Tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales tutto sarebbe iniziato quasi per caso, come nelle migliori sceneggiature romantiche. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il primo vero avvicinamento tra i due sarebbe avvenuto durante le feste natalizie, in una discoteca di Madrid: Rocío era nella capitale spagnola con le figlie per stare vicino alla famiglia, mentre Iannone si trovava lì con gli amici. Da quel momento, i paparazzi li hanno immortalati insieme più volte tra relais esclusivi in Franciacorta, l’aeroporto di Roma e le rive del lago di Lugano. Tutte conferme di una frequentazione in corso.

Intervistata da Vanity Fair, Rocío ha poi rivelato di aver scoperto in Iannone una persona sensibile, con valori simili ai propri, sottolineando però la volontà di andarci piano e di conoscerlo meglio dato che la frequentazione era iniziata davvero da pochissimo. Andrea Iannone, dal canto suo, ha invece preferito il silenzio, limitandosi a qualche like sui social. Per loro, ora sarebbe arrivata anche la prima crisi. Riusciranno a superarla o tutto si chiuderà ancora prima di iniziare?

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