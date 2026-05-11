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Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone, amore già al capolinea: l’indiscrezione choc e il dettaglio (sorprendente)

La coppia nata a inizio 2026 si sarebbe già separata per una scelta consensuale. Entrambi venivano da rotture burrascose e difficili. Ecco tutti i particolari.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

La storia tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sarebbe già finita. A pochi mesi dallo scoop che li aveva incoronati come una delle coppie più chiacchierate del 2026, la relazione sarebbe terminata (senza drammi) e si sarebbe trasformata in qualcosa di diverso. Con entrambi decisi a concentrarsi su altro: lei sul lavoro e sulle figlie, lui sulla propria vita lontano dai riflettori. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone, la rottura (pacifica) secondo le indiscrezioni

A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela sulle pagine online di Chi. "La storia d’amore tra Rocío Muñoz Morales con Andrea Iannone è giunta al capolinea…", ha scritto il giornalista, parlando di una relazione già archiviata dopo pochissimo. Niente scenate né colpi di scena plateali, però. Le stesse fonti avrebbero infatti parlato di "una rottura pacifica", senza strascichi né guerre a distanza.

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Il rapporto, stando a quanto trapelato, non si sarebbe spezzato del tutto, ma piuttosto ‘evoluto’ in qualcosa di diverso. "Un legame che si è interrotto e, in qualche modo, trasformato", ha aggiunto Candela. "L’attrice e il pilota si sentono ancora e vivono questa fase come una nuova amicizia…". In sostanza, Rocío e Iannone resterebbero in ottimi rapporti, avrebbero mantenuto un contatto costante e starebbero gestendo questo passaggio con grande prudenza, anche per evitare che la fine della storia diventi un ennesimo caso da prime pagine.

Le nuove priorità di Rocio

Per la Muñoz Morales, reduce da una rottura molto più burrascosa – quella con Raoul Bova, esplosa anche a livello mediatico dopo gli audio diffusi da Fabrizio Corona – questo nuovo capitolo sembra avere una priorità chiara. L’attrice spagnola "vuole concentrarsi sul lavoro e sul suo ruolo di mamma". Una scelta comprensibile per chi, negli ultimi tempi, è stato al centro di un ciclone di gossip infinito, tra rotture, presunti nuovi flirt e ricostruzioni spesso poco delicate.

Da Madrid al capolinea: una storia breve (ma intensa)

La frequentazione tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone era diventata di dominio pubblico a inizio 2026. I primi avvistamenti risalgono a un weekend in Franciacorta e poi a Lugano, paparazzati tra baci e cene romantiche. E ben presto era emerso il retroscena di come si erano conosciuti: "Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui… Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei…", aveva raccontato Rocío in una lunga intervista a Vanity Fair, precisando però che si trattava di una conoscenza recente e ancora tutta da approfondire.

Già a marzo erano emersi i primi segnali di turbolenza. Poi le voci più serie, che oggi sembrano confermare la rottura pacifica tra i due. Quel che rimane, se le indiscrezioni verranno confermate, è l’immagine di una frequentazione intensa ma breve, nata quasi per caso e conclusasi senza clamore. Con la scelta (rara) di provare a salvare il rapporto umano anche oltre la fine dell’innamoramento.

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