Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo più innamorati che mai: il bacio rovente sul red carpet del prossimo film
Un bacio che racconta un amore solido, in grado di superare tutte le difficoltà, arrivato sulla passerella della nuova pellicola dell'attore e pornodivo
Teneri e innamorati, protagonisti dell’anteprima di Blue: Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo si sono scambiati dolci effusioni sul red carpet del nuovo film dell’attore e pornodivo. Un bacio che suggella un amore ancora solido, in grado di superare difficoltà e incomprensioni. Nel film, diretto da Eleonora Puglia, Siffredi veste i panni di un padre che scopre per caso che sua figlia adolescente pubblica i rapporti intimi con il fidanzato online.
Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo dolci e innamorati sul red carpet di Blue: il bacio che suggella l’amore
La vita e la carriera di Rocco Siffredi negli anni hanno subito molti scossoni e cambiamenti, ma una costante è sempre rimasta: Rosa Caracciolo. I due sono legati da più di trent’anni e con il loro amore hanno superato crisi e pregiudizi. Il primo incontro risale al 1993, quando Rosa lavorava come modella a Cannes e aveva da poco vinto il titolo di Miss Ungheria. Fu un vero e proprio colpo di fulmine. Rocco rimase folgorato dalla sua eleganze e poco dopo le propose di recitare in uno dei suoi film per adulti. Durante le riprese a Budapest, però, la finzione venne sostituita da genuini sentimenti e i due finirono per innamorarsi perdutamente.
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Nel giro di un anno arrivarono le nozze con un rito civile celebrato in Ungheria nel 1994 e poi una cerimonia religiosa in Abruzzo nel 1996. La coppia ha due figli: Lorenzo, arrivato nel 1996, e Leonardo, nato nel 1999. Rosa si è ritirata dall’attività a luci rosse nel 1997 e ha sempre difeso strenuamente la privacy del suo matrimonio. Un’unione che ha dovuto sopportare diverse sfide. Per esempio Qualche tempo fa Siffredi aveva svelato di soffrire di dipendenza dal sesso, un problema che aveva messo a dura prova la tenuta del suo matrimonio. "Rosa è il grande amore della mia vita. Noi ci siamo messi insieme quando io ero già famoso ma non avevo una lira, quindi lei si è messa con me perché mi amava davvero e non perché fossi "Rocco Siffredi"", ha raccontato il pornodivo.
Di cosa parla la trama di Blue
In Blue, diretto da Eleonora Puglia. Rocco Siffredi veste i panni del padre particolarmente rigido e severo di Luce (interpretata da Alexia Cozzi), una giovane che arriva da una famiglia benestante. Per amore di Loris (Pierangelo Menci), il suo fidanzato, finirà risucchiata in una spirale fatta di contenuti per adulti, frequentando una piattaforma online di sex working. Un tema che sta molto a cuore a Rocco. "Sento dire che è pieno di ragazzine di 15 anni che non vedono l’ora di compiere i 18 per mettersi su OnlyFans", ha commentato in merito la pornostar. "Il 95% di loro ha genitori che non sono d’accordo con la loro scelta, che alla fine, scelta non è, ma è indotta. A quel punto però è tardi, rompi i rapporti, ti rovini la vita, vai in depressione. I ragazzi oggi sono confusi, mi scrivono a migliaia e li vedo persi".
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