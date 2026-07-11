Rocco Siffredi, svolta dopo il dramma: "Il 2025 un anno infernale ma ora sono in contatto con Matteo Garrone" In un'intervista al Corriere, l'attore parla dei suoi prossimi progetti, non solo nel mondo dell'hard, e ammette di aver vissuto momenti drammatici lo scorso anno

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Rocco Siffredi si prepara a tornare sotto i riflettori in una veste decisamente insolita. Lasciati (momentaneamente) i panni di attore hard, interpreta un padre preoccupato in Blue, il nuovo film diretto da Eleonora Puglia e atteso nelle sale il 23 luglio. La trama tocca un nervo scoperto dei nostri tempi, raccontando la storia di un’adolescente che sceglie di esporsi online per sanare i debiti del fidanzato.

Rocco Siffredi torna al cinema dopo i drammi vissuti nel 2025: "È stato molto difficile"

Per l’attore si tratta di una delle sue rare apparizioni nel cinema mainstream, un pretesto che ha sfruttato per lanciare, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere, un severo monito sull’evoluzione delle piattaforme digitali alla OnlyFans. Secondo Siffredi, l’industria del cinema per adulti vecchio stile è ormai al tramonto, sostituita da una realtà virtuale in cui troppe ragazze, appena maggiorenni, aprono profili online senza valutarne le conseguenze a lungo termine.

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Nell’intervista, Siffredi però si apre anche su aspetti più personali, parlando di famiglia e di come sia lui che la moglie abbiano fatto di tutto per tenere i figli lontani dal set. Suo figlio Lorenzo Tano è laureato in Economia e si limita a gestire il lato aziendale delle attività paterne, mentre Leonardo, che ha dovuto abbandonare l’atletica leggera per un delicato intervento al cuore, oggi cura una piattaforma di educazione sessuale scientifica.

Il richiamo della cinepresa resta però fortissimo per lo stesso Rocco. Dopo un anno complicato, l’attore è tornato a girare scene hard alla soglia dei 61 anni, confessando che il set rimane il suo unico vero rifugio terapeutico, anche se ormai il giorno dopo deve fare i conti con dolori alla schiena micidiali. Come lui stesso ha ammesso nel corso dell’intervista, "Il 2025 è stato un anno molto difficile per me e mia moglie", ricordando infatti non solo i problemi di salute del figlio ma anche le gravi accuse che lo hanno colpito e che hanno avuto "strascichi giudiziari di cui non voglio parlare.", ha ammesso.

Contatti con Matteo Garrone per un nuovo film

La vera sorpresa dell’intervista riguarda però il futuro artistico di Siffredi. Oltre all’uscita di Blue, all’orizzonte si profila un progetto di altissimo livello nel cinema d’autore. Rocco ha infatti rivelato di essere in stretti rapporti con il regista Matteo Garrone. A quanto pare, l’autore di Gomorra potrebbe esplorare una tematica legata all’eros, un tassello che ancora manca alla sua filmografia. Per il momento Siffredi sta collaborando in veste di consulente, ma non esclude che la collaborazione possa evolversi, lasciando a lui una parte nella pellicola. "Sono in contatto con Matteo Garrone. Nella sua carriera gli manca un film a tematica sessuale. Per ora gli sto facendo da consulente, ma non si sa mai: magari un piccolo ruolo ci scappa", ha svelato.

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