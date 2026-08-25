Grande Fratello Vip, Rocco Casalino dice no: perché ha rifiutato il reality e cosa farà in tv. La decisione (drastica)
Rocco Casalino ha rifiutato categoricamente la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Ecco perché.
Rocco Casalino ha rifiutato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Una decisione che ha colto impreparati molti fan del reality, condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5 ormai da anni. "Smentisco la mia partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip", ha fatto sapere lo stesso giornalista in una nota stampa divulgata a inizio agosto.
Perché Rocco Casalino ha detto no al Grande Fratello Vip e cosa farà in tv
Il suo nome è circolato parecchie volte negli ultimi anni e, in più occasioni, si è parlato della sua partecipazione al programma di Canale 5. Tutte le volte, queste voci sono subito state smentite dal diretto interessato. Il Grande Fratello Vip tornerà nel mese di settembre 2026 e, condotto sempre da Ilary Blasi, vedrà la partecipazione di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in qualità di opinioniste.
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Secondo quanto raccontato dal giornalista Giuseppe Candela del settimanale Chi, Rocco Casalino sarebbe stato provinato più volte, tanto che la produzione avrebbe anche pensato di farlo entrare nella Casa più spiata d’Italia in coppia con il compagno Alejandro Martinez. Il diretto interessato ha però detto un categorico no, rifiutando presumibilmente 400mila euro, il presunto cachet offerto da Mediaset per la sua partecipazione al programma.
Nel frattempo, stanno circolando altre indiscrezioni sul futuro lavorativo di Casalino. Pare infatti che quest’ultimo si sia detto molto interessato ad altri progetti televisivi, ma soprattutto a uno spazio in conduzione in un programma di informazione. Il suo desiderio sarebbe quindi quello di lavorare nel piccolo schermo come conduttore, non come concorrente di un reality. Intanto si è già saputo che Casalino ha registrato la sua partecipazione a Tu sì Que Vales, nello spazio dedicato al lip sync.
I concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2026
Il cast della prossima edizione del Gf Vip è ancora tutto da confermare, ma sono già spuntati i primi nomi ufficiali. Mentre il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte ha rifiutato la sua partecipazione al programma di Canale 5, ce ne sono stati altri che hanno invece accettato la proposta. Il settimanale Chi ha infatti anticipato alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che, secondo le indiscrezioni, potrebbero entrare nel cast ufficiale del reality show.
Tra questi sono infatti stati annunciati Valeria Marini, Alex Belli e Giulia Provvedi, com’è stato scritto sul settimanale Chi. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha invece aggiunto i nomi di Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian.
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