Rocco Casalino, chi è il compagno Alejandro: il lavoro in Tv e le lacrime per il figlio desiderato Dall’incontro che ha cambiato la sua vita al desiderio di paternità: chi è Alejandro, il compagno di Rocco Casalino tra tv, lavoro e futuro insieme.

L’amore può arrivare quando meno te lo aspetti e cambiare prospettiva su tutto, perfino sui sogni che non si pensava di avere. È quello che è accaduto a Rocco Casalino, che negli ultimi mesi ha raccontato pubblicamente la relazione con il compagno Alejandro, lasciando intravedere un lato intimo e fragile finora poco conosciuto.

Chi è Alejandro, il compagno di Rocco Casalino: imprenditore e volto tv in Colombia

Ospite a Verissimo questa domenica, l’ex portavoce dei governi guidati da Giuseppe Conte si è commosso fino alle lacrime parlando di futuro e di una possibile paternità. Un desiderio nato proprio grazie a questo nuovo amore, vissuto con intensità e consapevolezza. Ma chi è Alejandro e cosa sappiamo di lui? Sulla vita privata di Alejandro le informazioni sono poche, segno della volontà di mantenere un profilo riservato. Di origini colombiane, è un imprenditore attivo nel settore del caffè, un ambito che nel suo Paese rappresenta non solo un’eccellenza economica ma anche culturale.

Accanto all’attività imprenditoriale, Alejandro ha anche un’esperienza televisiva: conduce infatti un programma dedicato alla salute in Colombia. Un doppio impegno, tra impresa e comunicazione, che racconta una personalità dinamica e poliedrica. Non sono noti dettagli sul suo percorso di studi o sulla sua data di nascita, ma è evidente come oggi occupi un posto centrale nella vita di Casalino. La coppia si è mostrata insieme per la prima volta proprio a Verissimo, ufficializzando una relazione che fino a quel momento era rimasta lontana dai riflettori.

La storia d’amore e il desiderio di un figlio: le lacrime di Casalino

A colpire il pubblico non è stata solo la dichiarazione d’amore, ma soprattutto la profondità delle parole pronunciate da Casalino. In una precedente intervista a Verissimo, ha raccontato di aver avuto in passato relazioni importanti e durature, senza però mai avvertire quella certezza necessaria per costruire un progetto di vita definitivo. Con Alejandro, invece, qualcosa è cambiato fin da subito. Un’intesa immediata, quasi un colpo di fulmine, che gli ha fatto immaginare per la prima volta un futuro condiviso. Ed è proprio parlando di futuro che l’ex protagonista del Grande Fratello si è lasciato andare alla commozione:

"Ho sempre avuto delle relazioni lunghe, ma nelle relazioni passate è come se avessi sempre la sensazione che non fosse la persona giusta con cui costruire un futuro, che non fosse la relazione definitiva. Alejandro rappresenta la persona che ho sempre sognato e desiderato. Mi ha dato fiducia di credere nel futuro. Se vorrei diventare papà? Non l’ho mai desiderato, non trovavo la persona con cui immaginare un figlio. Vivevo con l’ansia di non essere un buon padre, non avendone avuto uno. Alejandro è l’unica persona con cui mi immagino papà. Lo amo così tanto che sono sicuro che amerei anche tanto un figlio suo e potrei essere un buon padre".

L’idea di diventare padre, mai davvero presa in considerazione prima, è emersa grazie a questo amore. Casalino ha spiegato di aver sempre vissuto con la paura di non essere all’altezza, complice un rapporto difficile con la figura paterna nella sua storia personale. Oggi, però, accanto ad Alejandro, si sente diverso. L’amore che prova lo porta a credere di poter essere un buon padre, di poter dare a un figlio quell’affetto e quella presenza che lui stesso avrebbe voluto ricevere.

