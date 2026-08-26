RoboCop, la scelta di Prime Video sorprende: il nuovo eroe cyborg è l’affascinante volto di Downton Abbey. Ecco di chi si tratta Dan Stevens vestirà i panni di Alex Murphy nella nuova serie di Prime Video: otto episodi per rilanciare la saga di successo e il mito del poliziotto cyborg.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dan Stevens, l’affascinante volto di Downton Abbey, si prepara ad affrontare una delle sfide più attese – ma anche particolare – della sua carriera: sarà lui a indossare i panni di RoboCop nella nuova serie di Prime Video. L’attore britannico interpreterà Alex Murphy, il poliziotto caduto in servizio che torna in vita come cyborg. Otto episodi che riporteranno sullo schermo un’icona della fantascienza, affrontando anche diversi temi, come il delicato rapporto con la tecnologia.

RoboCop, Dan Stevens sarà l’iconico cyborg nella serie Prime Video: cosa sappiamo

Sì, avete capito bene. Dan Stevens sarà il volto di Alex Murphy nella nuova serie di RoboCop prodotta da Amazon MGM Studios per Prime Video. L’attore interpreterà il poliziotto che, dopo la morte in servizio, viene trasformato in un cyborg destinato a entrare nelle forze dell’ordine. La serie, composta da otto episodi e guidata da Peter Ocko, proporrà una rilettura moderna del celebre film del 1987 diretto da Paul Verhoeven. Al centro della storia ci sarà una grande società tecnologica che spinge per introdurre un robot nella polizia, all’interno del quale viene inserita la coscienza di Murphy. La produzione affronterà così temi come l’intelligenza tecnologica, l’identità e l’influenza delle multinazionali.

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Tra i produttori esecutivi figurano James Wan, Michael Clear e Rob Hackett, oltre agli sceneggiatori del film originale Ed Neumeier e Michael Miner. Il progetto era in sviluppo già da tempo ed è nato nell’ambito dell’espansione televisiva del catalogo MGM dopo l’acquisizione da parte di Amazon. Per Stevens si tratta di un nuovo importante ruolo televisivo, che si aggiunge ai suoi recenti impegni in Dexter: Resurrection e The Terror: The Devil in Silver. L’attore sarà inoltre protagonista di diversi prossimi film e tornerà nel 2027 nei panni di Trapper per Godzilla x King: Supernova.

Dan Stevens, il successo con Downton Abbey

Il pubblico lo ha amato nei panni dell’affascinante Matthew Crawley in Downton Abbey, ruolo che ha segnato una svolta fondamentale per la carriera di Dan Stevens. Il fascino magnetico e l’evoluzione del suo personaggio, che da avvocato della classe media diventa erede della prestigiosa tenuta, hanno catturato il cuore di milioni di spettatori. Questo immenso successo ha offerto a Stevens una grande notorietà, aprendogli le porte di Hollywood. La sua coraggiosa decisione di lasciare la serie britannica al culmine della popolarità ha fatto storcere un po’ il naso al pubblico, che non ha preso proprio bene questa scelta. Tuttavia, i fan riconoscono in lui una grande devozione per tutti i ruoli che interpreta. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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