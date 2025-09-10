Robin Williams su Netflix: la storia vera del medico geniale che ispirò il film La straordinaria storia vera di Oliver Sacks: il medico che sfidò la scienza, ispirò il film con Robin Williams e cambiò per sempre il mondo della neurologia.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Ricordate il film Risvegli, del 1990 diretto da Penny Marshall, con Robin Williams e Robert De Niro? Be’, è tratto da un incredibile storia vera di cui si è parlato poco. Racconta la storia di un medico, il neurologo e scrittore Oliver Sacks, che con i suoi libri ha raccontato in parole semplici la mente umana, così che tutti potessero capire ciò di cui parlava. Una pellicola che ha ricevuto ben tre candidature all’Oscar. Di seguito, vi raccontiamo la storia vera dietro a questo film (molto bello, tra l’altro).

Risvegli, la storia vera del medico Oliver Sacks su cui si basa il film con Robin Williams

Risvegli (1990), celebre film con Robin Williams e Robert De Niro, è tratto dall’omonimo libro di Oliver Sacks, neurologo e scrittore. Ma chi era quest’ultimo? Perché la sua storia ha ispirato il film? Cerchiamo di spiegarvelo. Nato a Londra nel 1933, Sacks trascorse l’infanzia in collegio per sfuggire ai bombardamenti e sviluppò fin da giovane una grande passione per la chimica, raccontata nella sua autobiografia Zio Tungsteno – Ricordo di un’infanzia chimica. Studiò fisiologia e medicina a Oxford, poi si trasferì negli Stati Uniti per completare gli studi di neurologia, allontanandosi anche dalla famiglia a causa della sua omosessualità, resa pubblica solo nel 2015. Dal 1965 lavorò all’Albert Einstein College of Medicine e al Beth Abraham Hospital nel Bronx, dove trattò pazienti sopravvissuti all’encefalite letargica con il farmaco L-dopa, ottenendo risultati straordinari documentati nel libro Risvegli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nonostante le critiche dei colleghi, continuò a studiare e raccontare le storie dei suoi pazienti in opere come Vedere voci (1989), Un antropologo su Marte (1995) e Allucinazioni (2012). Un trattamento per un melanoma all’occhio lo rese cieco a un occhio, esperienza narrata in L’occhio della mente. Nel 2015 annunciò di avere un cancro al fegato e morì pochi mesi dopo a Manhattan. Zelda Williams, figlia di Robin, gli rese omaggio sui social definendolo un vero "campione del cervello" e celebrando la sua umanità nel trattamento dei pazienti.

Curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Ci sono delle curiosità interessanti che riguardano questo film. Robin Williams, nella pellicola, interpreta il Dr. Malcolm Sayer, ispirato a Oliver Sacks, e Robert De Niro è Leonard Lowe, paziente che riacquista coscienza dopo decenni. Girato in location reali (tra cui il Kingsboro Psychiatric Center a Brooklyn, New York) con la partecipazione di veri pazienti, Risvegli ha avuto grande successo commerciale e culturale, incassando oltre 108 milioni di dollari e ottenendo tre nomination agli Oscar. Il film, inoltre, sensibilizza sul tema dell’encefalite letargica e celebra la dedizione dei medici, restando un esempio commovente di cinema basato su storie vere. Potrete vedere questo bellissimo film in streaming su Netflix.

Potrebbe interessarti anche