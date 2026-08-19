Robin Williams, i figli riaprono il suo account Instagram dopo 12 anni: il motivo (validissimo) dietro la decisione A dodici anni dalla morte, i figli di Robin Williams riaprono l’account Instagram del padre per custodirne ricordi, immagini e momenti più autentici. Ma non solo

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Sono passati ben dodici anni dalla sua morte, ma ancora nessuno si è abituato a non vederlo più recitare. Robin Williams ha lasciato un vuoto troppo difficile da colmare e i fan lo sanno molto bene. Ora, a distanza di tutto questo tempo, i suoi figli hanno preso una decisione che, per molti, può sembrare assurda, ma in realtà, piuttosto comprensibile: riaprire il suo account Instagram. Il motivo? Ricordare tutti i momenti più iconici e, soprattutto, contrastare i video fake creati dall’AI. Di seguito, tutti i dettagli.

Robin Williams, il suo profilo Instagram torna attivo: la decisione dei figli

Proteggere la memoria e l’eredità artistica di Robin Williams dai contenuti generati dall’intelligenza artificiale: è questo l’obiettivo della famiglia dell’attore, che a dodici anni dalla sua morte ha deciso di riattivare il suo account Instagram. I figli Zak, Zelda e Cody Williams vogliono trasformare il profilo in uno spazio autentico dedicato alla carriera e alla vita del padre. La decisione arriva in occasione di quello che sarebbe stato il 75° compleanno dell’attore: "mentre celebriamo quello che sarebbe stato il 75° compleanno di nostro padre, siamo grati di vedere le nuove generazioni scoprire il suo lavoro, mentre i fan di lunga data continuano a celebrare la gioia che ha portato nelle loro vite". La scelta nasce anche dalla diffusione online di video e immagini realizzati con l’IA che mostrano Williams in situazioni mai avvenute. Per questo, la famiglia sottolinea: "Con l’evoluzione della tecnologia, vogliamo che questo sia un luogo sicuro e affidabile dove le storie, le foto, i video e i ricordi condivisi riflettano la sua eredità con autenticità e calore".

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Robin Williams, dodici anni senza l’indimenticabile Mrs. Doubtfire

Era l’11 agosto del 2014 quando il mondo ha perso Robin Williams. La sua tragica scomparsa, avvenuta all’età di 63 anni a causa di un suicidio legato a una grave e non diagnosticata demenza a corpi di Lewy, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cinema mondiale. Williams era un geniale maestro dell’improvvisazione, capace di far ridere a crepapelle con la sua comicità travolgente e, un attimo dopo, di commuovere profondamente con interpretazioni drammatiche magistrali.

Film iconici come L’attimo fuggente, Will Hunting e Mrs. Doubtfire restano impressi nella memoria collettiva, testimoniando la sua straordinaria empatia e una rara sensibilità umana. Dietro il suo sorriso contagioso e la sua energia apparentemente inesauribile, l’attore combatteva una battaglia silenziosa e dolorosa contro la depressione e la malattia. La sua morte ha scosso milioni di fan, ed è stata un potente e universale promemoria sull’importanza della salute mentale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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