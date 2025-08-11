Robin Williams, 11 anni fa la tragica morte: i ruoli più iconici e dove vedere i film che lo hanno reso una star
Undici anni fa, Robin Williams moriva, lasciando un patrimonio cinematografico ricco di successi e personaggi iconici: ecco i più famosi e dove vederli
Undici anni fa, l’11 agosto 2014, il mondo perdeva un grande del cinema: Robin Williams. Nato a Chicago nel 1951, dopo gli studi alla prestigiosa Juilliard School di New York, raggiunse la notorietà con la serie TV Mork & Mindy e il film Popeye – Braccio di Ferro di Robert Altman. Iniziò così una carriera fatta di personaggi iconici e grandi successi, che lo avrebbero poi reso uno degli attori più amati in tutto il mondo.
Robin Williams, dall’alieno Mork a Mrs. Doubtfire: i suoi ruoli iconici e dove vederli in streaming
L’alieno Mork è solo uno degli esilaranti personaggi interpretati da Robin Williams. Tra gli altri ruoli indimenticabili ricordiamo il professor Keating ne L’attimo fuggente, il divertente Daniel Hillard in Mrs. Doubtfire e il medico-clown di Patch Adams. Williams ha anche vinto un premio Oscar per il ruolo di psicologo in Will Hunting – Genio ribelle. Il suo ultimo film, Notte al museo – Il segreto del faraone, è arrivato al cinema dopo la sua morte ed è stato un momento commovente per tutti i suoi fan.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Se però dovessimo focalizzarci su due ruoli che sono rimasti davvero nel cuore di tutti, questi sarebbero proprio l’alieno Mork in Mork & Mindy e Mrs. Doubtfire. In questo secondo, Williams interpreta un uomo separato dalla moglie che, pur di stare insieme a suoi figli, si finge (e si trasforma) in una anziana signora tuttofare, che si occuperà della pulizia della casa dell’ex moglie e dell’accudimento dei bambini. Ricordiamo che il regista Chris Columbus ha confermato più volte che esistono versioni del film differenti e molto più materiale di quello mostrato. Il motivo? Le innumerevoli improvvisazioni di Robin Williams sul set: "La verità è che tra me e Robin c’era un accordo: lui avrebbe girato una, due o tre scene come dal copione di Randi Mayem Singer e Leslie Dixon. Poi però lo avremmo lasciato giocare. Lui andava avanti improvvisando un’altra ventina di scene". Mrs. Doubtfire è disponibile per la visione in streaming su piattaforme in abbonamento come Disney+, Sky Go e Now TV. È inoltre possibile noleggiarlo o acquistarlo su servizi come Apple TV e Amazon Video.
Mork & Mindy è invece disponibile gratuitamente con pubblicità su Pluto TV. Dell’alieno Mork, personaggio che lanciò in tv Robin Williams, possiamo dirvi che apparve per la prima volta sul piccolo schermo nel 1977 in un episodio del telefilm Happy Days e che solo l’anno successivo venne creata la serie tv spin-off Mork & Mindy, andata in onda dal 1978 al 1982. Williams ottenne subito il ruolo di Mork: durante il provino il regista Garry Marshall gli chiese di sedersi ma, diversamente dagli altri, l’attore lo fece mettendosi a testa in giù, come avrebbe fatto (forse) un vero extraterrestre.
Com’è morto Robin Williams
Ricordiamo che Robin Williams si è tolto la vita nella sua casa in California l’11 agosto 2014, all’età di 63 anni. Inizialmente, la causa della morte fu attribuita a una grave depressione, con cui l’attore stava combattendo da tempo.
Potrebbe interessarti anche
L'attimo fuggente torna su Netflix, perché vederlo (o rivederlo) assolutamente: l'inno alla libertà
Una pietra miliare del cinema, veicolo di un messaggio che parla a tutti anche a dis...
Una Notte Al Museo senza Ben Stiller: un nuovo reboot riscrive la saga cult con nuovi misteri e un cast inedito
A vent’anni dal debutto, il celebre museo torna a popolarsi di segreti: un reboot co...
Ironheart, Robert Downey Jr spiazza tutti con un possibile spoiler: il 'sostituto' del Dottor Destino nel MCU
L'ex attore di Iron Man nell'MCU è intervenuto a Good Morning America, lanciando qua...
Andrea Preti, chi è il fidanzato italiano di Venus Williams: le ex Gerini e Pennetta, l’exploit a L’Isola dei Famosi e le serie Tv famose
La tennista Usa ha ufficializzato la sua relazione con il modello italiano. Erano st...
Dall’ex di Claudia Gerini al cuore di Venus Williams: Andrea Preti conquista Hollywood (e Prime Video)
Andrea Preti, modello, attore, regista ed ex di Claudia Gerini, fa coppia con la leg...
Ironheart, svelato un personaggio che debutterà nell'MCU: il dubbio su Mephisto
La lista dei titoli degli episodi e la line-up completa della serie offrono dettagli...
Marvel lancia Eyes of Wakanda: la miniserie animata che svela i guerrieri segreti del Vibranio su Disney+ ad agosto
Ad agosto su Disney+ arriverà Eyes of Wakanda, la miniserie Marvel animata che racco...
Lo Squalo, su Disney+ tutti i dietro le quinte più incredibili del film di Steven Spielberg per il 50° anniversario
L'incredibile documentario arriva in esclusiva per l'Italia su Disney+, con numerosi...