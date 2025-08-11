Robin Williams, 11 anni fa la tragica morte: i ruoli più iconici e dove vedere i film che lo hanno reso una star Undici anni fa, Robin Williams moriva, lasciando un patrimonio cinematografico ricco di successi e personaggi iconici: ecco i più famosi e dove vederli

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

screenshot da "Boulevard"

CONDIVIDI

Undici anni fa, l’11 agosto 2014, il mondo perdeva un grande del cinema: Robin Williams. Nato a Chicago nel 1951, dopo gli studi alla prestigiosa Juilliard School di New York, raggiunse la notorietà con la serie TV Mork & Mindy e il film Popeye – Braccio di Ferro di Robert Altman. Iniziò così una carriera fatta di personaggi iconici e grandi successi, che lo avrebbero poi reso uno degli attori più amati in tutto il mondo.

Robin Williams, dall’alieno Mork a Mrs. Doubtfire: i suoi ruoli iconici e dove vederli in streaming

L’alieno Mork è solo uno degli esilaranti personaggi interpretati da Robin Williams. Tra gli altri ruoli indimenticabili ricordiamo il professor Keating ne L’attimo fuggente, il divertente Daniel Hillard in Mrs. Doubtfire e il medico-clown di Patch Adams. Williams ha anche vinto un premio Oscar per il ruolo di psicologo in Will Hunting – Genio ribelle. Il suo ultimo film, Notte al museo – Il segreto del faraone, è arrivato al cinema dopo la sua morte ed è stato un momento commovente per tutti i suoi fan.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Se però dovessimo focalizzarci su due ruoli che sono rimasti davvero nel cuore di tutti, questi sarebbero proprio l’alieno Mork in Mork & Mindy e Mrs. Doubtfire. In questo secondo, Williams interpreta un uomo separato dalla moglie che, pur di stare insieme a suoi figli, si finge (e si trasforma) in una anziana signora tuttofare, che si occuperà della pulizia della casa dell’ex moglie e dell’accudimento dei bambini. Ricordiamo che il regista Chris Columbus ha confermato più volte che esistono versioni del film differenti e molto più materiale di quello mostrato. Il motivo? Le innumerevoli improvvisazioni di Robin Williams sul set: "La verità è che tra me e Robin c’era un accordo: lui avrebbe girato una, due o tre scene come dal copione di Randi Mayem Singer e Leslie Dixon. Poi però lo avremmo lasciato giocare. Lui andava avanti improvvisando un’altra ventina di scene". Mrs. Doubtfire è disponibile per la visione in streaming su piattaforme in abbonamento come Disney+, Sky Go e Now TV. È inoltre possibile noleggiarlo o acquistarlo su servizi come Apple TV e Amazon Video.

Mork & Mindy è invece disponibile gratuitamente con pubblicità su Pluto TV. Dell’alieno Mork, personaggio che lanciò in tv Robin Williams, possiamo dirvi che apparve per la prima volta sul piccolo schermo nel 1977 in un episodio del telefilm Happy Days e che solo l’anno successivo venne creata la serie tv spin-off Mork & Mindy, andata in onda dal 1978 al 1982. Williams ottenne subito il ruolo di Mork: durante il provino il regista Garry Marshall gli chiese di sedersi ma, diversamente dagli altri, l’attore lo fece mettendosi a testa in giù, come avrebbe fatto (forse) un vero extraterrestre.

Com’è morto Robin Williams

Ricordiamo che Robin Williams si è tolto la vita nella sua casa in California l’11 agosto 2014, all’età di 63 anni. Inizialmente, la causa della morte fu attribuita a una grave depressione, con cui l’attore stava combattendo da tempo.

Potrebbe interessarti anche