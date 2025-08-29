Prime Video rivoluziona completamente Robin Hood: sarà una serie tv in chiave moderna. Annunciati trailer e data di uscita Il mito medievale diventa epico drama: Robin Hood ritorna più oscuro, passionale e sorprendente che mai, nella nuova serie drammatica targata MGM+. I dettagli

Robin Hood, l’eroe che ruba ai ricchi per dare ai poveri, è un personaggio leggendario del folklore inglese che ha ispirato film, cartoni, programmi TV e musical. Ora, stando alle ultime novità (e per la gioia di coloro che amano questo eroe) arriva una nuova serie drammatica intitolata Robin Hood, composta da dieci episodi, prodotta da Lionsgate Television e targata MGM+, la piattaforma di Amazon MGM Studios. L’attore che interpreterà il ruolo da protagonista sarà Jack Patten, mentre Sean Bean sarà il celebre sceriffo di Nottingham. Ebbene, tutto molto interessante vero? Allora cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più.

Robin Hood, cosa sappiamo sulla serie MGM+: trailer, trama e cast

Robin Hood, la serie drammatica di Lionsgate TV, debutterà su MGM+ domenica 2 novembre con una première speciale di due episodi, seguiti da uscite settimanali fino al 28 dicembre. Disponibile anche nel Regno Unito, Italia, Germania, Spagna, America Latina, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, lo show è guidato dallo showrunner John Glenn e dal produttore esecutivo e regista Jonathan English. Nelle scorse ore, è stato pubblicato anche un breve trailer, che non mostra tanto, ma offre una fulminea presentazione dell’eroe che interrompe un’esecuzione. La serie, composta da 10 episodi, è una rivisitazione moderna e romantica del classico racconto di Robin Hood, con attenzione alla fedeltà storica e alla profondità psicologica. Dopo l’invasione normanna, Rob (Jack Patten), figlio di un guardaboschi sassone, e Marian (Lauren McQueen), figlia di un lord normanno, si innamorano e combattono insieme per la giustizia e la libertà. Rob guida una banda di ribelli, mentre Marian opera all’interno del potere reale per contrastare la corruzione.

Nel cast figurano Sean Bean (sceriffo di Nottingham), Lydia Peckham (Priscilla), Steven Waddington (conte di Huntingdon) e Connie Nielsen (regina Eleonora d’Aquitania). Tra i produttori esecutivi ci sono Glenn, English e Todd Lieberman di Hidden Pictures.

La data di uscita della serie Robin Hood e dove vederla in streaming

C’è grande entusiasmo per questa serie. Tempo fa, in una nota stampa, Michael Wright, capo di MGM+, dichiarò: "Questa è una nuova interpretazione della classica storia dell’eroe disonesto e fuorilegge che rubava ai ricchi e donava ai poveri. È un’avventura emozionante, intelligente, travolgente e romantica che porta autenticità storica, profondità psicologica e una maggiore attenzione alla relazione tra Rob e Marian." Uno dei produttori, invece, Todd Lieberman, espresse tutto il suo entusiasmo con queste parole: "Questa rivisitazione non offrirà solo l’azione e l’avventura elettrizzanti che il pubblico ama, ma esplorerà anche il complesso lato umano di questi famosi personaggi."

L’attesa non è lunghissima: il 2 novembre dovrebbe essere disponibile in streaming su Prime Video. Dunque, preparatevi!

