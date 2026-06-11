Hugh Jackman distrugge la leggenda di Robin Hood: il mito dell'eroe crolla sotto il peso di un'oscura verità Hugh Jackman guida una rilettura radicale della leggenda: il trailer del film di Michael Sarnoski svela un Robin Hood lontano dall'eroe celebrato nei racconti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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"Rubava ai ricchi per dare ai poveri", chi non ha mai sentito questa frase? È proprio con queste parole che è noto il mito di Robin Hood ma, forse, potrebbe non essere proprio così. Il trailer del nuovo film di Michael Sarnoski, Robin Hood – Il Prezzo del Sangue, con protagonista Hugh Jackman, mostra un lato inedito, oscuro e cupo di questo eroe che forse, in questa circostanza, non sarebbe proprio corretto chiamare ‘eroe’. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Robin Hood – Il Prezzo del Sangue, Hugh Jackman ‘demolisce’ la figura dell’eroe nel trailer del film

Il 13 agosto 2026 arriverà nelle sale cinematografiche Robin Hood – Il Prezzo del Sangue (The Death of Robin Hood), un nuovo film di Michael Sarnoski, di cui è stato pubblicato il trailer nelle scorse ore. Di tratta di una rilettura radicale della celebre leggenda, abbandonando l’immagine tradizionale del fuorilegge generoso che ruba ai ricchi per aiutare i poveri. Prodotto da A24, il film racconta un Robin Hood anziano e tormentato, interpretato da Hugh Jackman, segnato da anni di violenza, guerre e sangue. Il trailer italiano anticipa un racconto cupo e intenso, caratterizzato da atmosfere medievali crude, combattimenti sanguinosi e momenti di profonda introspezione. Le immagini mostrano un Robin Hood ferito e in declino, accolto dalla misteriosa Sister Brigid, mentre riaffiorano ricordi del suo passato e delle atrocità compiute.

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Robin Hood – Il Prezzo del Sangue, di cosa parla il film: trama e cast

Stando alla sinossi ufficiale, il film smonta completamente l’immagine dell’eroe: Robin Hood non sarebbe stato un difensore degli oppressi, ma un violento bandito le cui imprese, celebrate come leggendarie avventure, sarebbero state in realtà autentiche carneficine. Il racconto ruota quindi attorno al prezzo della violenza e alla ricerca di una possibile redenzione per un uomo perseguitato dal proprio passato. Il regista Michael Sarnoski ha spiegato di aver voluto realizzare una versione più autentica e umana del personaggio: "Volevo raccontare una versione di Robin Hood più onesta e autentica. Un uomo perseguitato dalle storie che ha contribuito a creare e costretto a confrontarsi con ciò che è stato davvero. Spero che questa nuova versione della storia di Robin Hood ci renda più consapevoli delle narrazioni che raccontiamo a noi stessi e che spesso diamo per scontate". Mentre Hugh Jackman, invece, ha definito il film un ritratto profondo dell’oscurità, del dolore, della perdita e delle conseguenze che la violenza lascia dietro di sé: "Nel film vediamo un ritratto umano e profondo della vita di Robin: l’oscurità, il rimpianto, il dolore, la perdita. La violenza ha sempre un costo, da qualunque parte ci si trovi. Qual è quel costo? E può esistere la grazia, può esistere la redenzione per chi convive con quei fantasmi?"

Il cast, oltre a Hugh Jackman, vede la presenza di altri attori di spicco:

Jodie Comer – Sister Brigid

Bill Skarsgård – Little John

Murray Bartlett

Noah Jupe

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