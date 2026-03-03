Roberto Vecchioni costretto a fermarsi, concerti rinviati e fan gelati: “Necessario periodo di riposo” Il cantautore ha dovuto spostare le date del suo nuovo tour a causa di alcuni problemi di salute: come sta, i biglietti rimarranno validi

Roberto Vecchioni si ferma. Il cantautore lombardo, infatti, è stato costretto allo stop a causa di alcuni problemi di salute; le date di Roma, Milano, Legnano e Genova del suo tour ‘Tra il silenzio e il tuono’ sono state così rinviate a maggio e al prossimo autunno. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Roberto Vecchioni: rinviati i concerti per problemi di salute

Ad annunciarlo è stato direttamente il profilo social ufficiale di Roberto Vecchioni che, scusandosi "con il pubblico per il disagio", ha comunicato il rinvio di quattro date del tour del cantautore ‘Tra il silenzio e il tuono’. Stando a quanto rivelato dal portale Ansa la decisione sarebbe stata dettata da "qualche problema di salute" che avrebbe reso necessario "un breve periodo di riposo" per Vecchioni. Al momento sono state rimandati i concerti del 6 marzo al Teatro Brancaccio di Roma (riprogrammato al 30 settembre), del 13 marzo al Teatro Dal Verme di Milano (spostato al 28 settembre), oltre a quelli del 24 marzo al Teatro Galleria di Legnano e del 2 aprile al Teatro Ivo Chiesa di Genova, ora in programma il prossimo 21 e 27 maggio. Confermate e invariate, invece – almeno per il momento – tutte le altre date della tournée, che toccherà anche Assisi, Bergamo, Torino, Catania, Palermo, Agrigento, Bologna, Brescia per poi tornare a Milano e Roma.

Le nuove date del tour di Vecchioni: i biglietti restano validi

Come specificato subito dai social di Roberto Vecchini (oltre che da tutti i siti di vendita dei biglietti), i bigletti già acquistati per le sopracitate date del tour ‘Tra il silenzio e il tuono’ del cantante rimarranno validi anche per le nuove date riprogrammate. Per quanto riguarda i "problemi di salute" del cantante, invece, non sono arrivati ulteriori dettagli ufficiali sulle sue condizioni, ma la sensazione è che si tratti di un ‘niente di grave’, che costringerà Vecchioni a fermarsi per un breve periodo di riposo prima di potere tornare a calcare i palchi di tutta Italia.

