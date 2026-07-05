Roberto Vecchioni, la figlia Francesca si è sposata con la dedica speciale del papà. il periodo più difficile è alle spalle Roberto Vecchioni partecipa al matrimonio della figlia Francesca dopo aver superato un periodo difficilissimo. La dedica speciale alla nuova coppia

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

CONDIVIDI

L’amore, si sa, ha mille sfumature, ma quando trova la sua strada merita sempre di essere festeggiato in grande stile. Questa volta la gioia tocca da vicino la famiglia di Roberto Vecchioni: sua figlia Francesca, stimata scrittrice e attivista per i diritti civili, ha pronunciato il fatidico "sì" unendosi civilmente con la compagna Sara dopo sei anni di fidanzamento. Una bellissima notizia che arriva come una ventata di serenità, confermando che il periodo più difficile e delicato è ormai definitivamente alle spalle.

La cerimonia, intima e con tutti gli invitati vestiti di bianco, si è tenuta nella cornice della casa di famiglia dei Vecchioni a Desenzano. A rendere l’evento ancora più simbolico è stata la presenza di Monica Cirinnà, amica di famiglia ed ex senatrice, famosa per aver legato il suo nome alla legge del 2016 sulle unioni civili, che ha officiato il rito. Dopo le promesse e tanta commozione, la festa si è spostata in giardino tra brindisi, musica e persino un tuffo finale in piscina per gli ospiti più temerari.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ironia e la dolcezza di papà Roberto Vecchioni

L’annuncio ufficiale è arrivato tramite i social, dove Francesca ha condiviso la sua immensa felicità ringraziando le figlie, le famiglie e ovviamente la neo-moglie Sara. A rubare il cuore dei follower è stato però un tenerissimo video che accompagna il post, in cui Francesca scherza proprio con papà Roberto. Il cantautore, con la sua inconfondibile ironia, ha regalato una dedica speciale alla figlia, scherzando sulle gioie e i "pasticci" della vita coniugale.

Roberto Vecchioni ha fatto notare come da oggi i due abbiano una cosa importante in più in comune, ovvero il fatto di essere entrambi sposati. Con il suo solito sorriso un po’ sornione, l’artista ha ironizzato sulla durata dell’idillio iniziale nei matrimoni, spiegando che le prime settimane sembrano perfette, poi la routine si fa sentire e le cose si complicano un po’. Ha poi concluso con una bellissima riflessione, ricordando che la vera felicità arriva proprio dal saper accogliere quel pizzico di "casino" che la vita inevitabilmente porta con sé.

Un nuovo capitolo di serenità

Per Francesca Vecchioni questo matrimonio è l’inizio di un capitolo splendido e sereno. Madre di due gemelle nate nel 2012 da una precedente relazione con l’ex compagna, con la quale ha mantenuto un rapporto di profonda stima e affetto, Francesca è da anni in prima linea per l’inclusione. Come presidente della Fondazione Diversity e ideatrice dei noti Diversity Media Awards, ha dedicato la sua vita e i suoi libri a sconfiggere i pregiudizi e a raccontare le nuove famiglie. Oggi, circondata dall’affetto dei suoi cari e dalle parole speciali di un papà orgoglioso, festeggia il traguardo più bello: quello di aver continuato a credere nell’amore. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche