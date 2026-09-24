Roberto Vecchioni, concerto annullato per "importanti motivi di salute", fan in allarme: come sta il cantautore Il cantautore lombardo costretto a cancellare un concerto a Salerno all'ultimo momento, cosa sta succedendo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Ancora uno stop per Roberto Vecchioni. Il cantautore ha dovuto annullare per motivi di salute il concerto previsto per venerdì 25 settembre sul palco del Teatro Verdi di Salerno, in occasione del Premio Charlot. Gli organizzatori hanno comunicato nelle scorse ore che lo staff del cantautore lombardo, scusandosi, ha reso noto che Vecchioni non sarebbe potuto essere presente alla serata perché il suo stato di salute glielo impedisce.

Roberto Vecchioni, nuovo concerto annullato e fan in allarme

A sostituire il grande musicista 83enne, per intrattenere il pubblico salernitano, saliranno sul palco l’attore Enrico Brignano e la Montecarlo Big Band.

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"Purtroppo – scrivono gli organizzatori della manifestazione in una nota– il concerto non potrà aver luogo a causa di improvvisi e importanti motivi di salute. La direzione organizzativa del Premio Charlot, nell’inviare al Maestro Vecchioni i più calorosi ed affettuosi auguri di una rapida e completa guarigione, ha prontamente ridefinito il programma della serata del 25 settembre".

Quest’ultimo forfait allarma i fan che, già nei mesi scorsi avevano avuto motivi di preoccupazione quando Vecchioni era stato costretto a saltare altre date dal vivo per motivi di salute. Proprio a causa di questa preoccupazione, il cantautore aveva poi raccontato di aver avuto un malore durante una partita dell’Inter e dunque era stato costretto a fermarsi sia dagli impegni live che dagli interventi televisivi per rimettersi e prendersi cura della sua salute.

"Durante la partita persa dell’Inter con il Real Madrid sono stato male senza accorgermene. A un certo punto mi sono fermato come uno stoccafisso. Non mi muovevo più, non si muoveva più niente", aveva raccontato Vecchioni a Massimo Gramellini. "È successo che ero a metà tra di qua e di là. Di là c’era il diavolo che tirava, di qua c’erano tre cardiochirughi molto bravi. Aiutati dalle infermiere".

Insomma un malore serio che poteva finire nel peggiore dei modi e per riprendersi dal quale il cantautore ha avuto bisogno di un periodo di convalescenza da vivere in assoluta tranquillità. Il peggio ormai sembrava essere passato tanto che il musicista aveva preso nuovi impegni, come la serata salernitana che lo avrebbe dovuto vedere protagonista sul palco venerdì 25 settembre. Ora questo nuovo stop però non può che tornare ad allarmare chi segue e ama Vecchioni, anche considerata l’espressione usata dagli organizzatori della manifestazione salernitana che hanno parlato di "importanti motivi di salute".

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