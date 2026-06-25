Roberto Vecchioni compie 83 anni: due mogli, la tragedia del figlio e il periodo di stop alla musica
Il cantautore spegne 83 candeline e si prepara al gran finale del suo tour: tutta la sua storia, dalla carriera alla vita privata
Roberto Vecchioni spegne 83 candeline. Ottantatré anni e una vita vissuta tra musica, insegnamento e letteratura; oggi giovedì 25 giugno 2026, infatti, il "professore" celebra un nuovo compleanno e un altro traguardo del suo ultimo tour ‘Tra il silenzio e il tuono’. Scopriamo tutta la sua storia.
Roberto Vecchioni, il suo 83esimo compleanno: la storia e i successi, la vita privata
Nato nel 1943 a Carate Brianza, in provincia di Milano, Roberto Vecchioni ha attraversato oltre mezzo secolo di carriera senza mai rinunciare alla sua identità di "professore", capace di unire poesia, cultura classica e canzone popolare. La sua storia personale è stata segnata da due importanti relazioni. Nel 1973 sposò Irene Bozzi, dalla quale ebbe la primogenita Francesca. Dopo la fine del matrimonio, all’inizio degli anni Ottanta, incontrò Daria Colombo, compagna di vita da oltre quattro decenni e madre degli altri tre figli: Carolina, Arrigo ed Edoardo. Accanto ai successi artistici, Vecchioni ha dovuto affrontare prove durissime. La più dolorosa è stata indubbiamente la scomparsa del figlio Arrigo, morto suicida nel 2023 a soli 36 anni dopo un lungo periodo di sofferenza segnato dal bipolarismo e dalla sclerosi multipla. Il cantante si è dedicato Nel corso della sua vita Vecchioni ha avuto momenti difficili anche sul piano personale, compresi i problemi legati all’alcol, dai quali è riuscito a uscire grazie anche al sostegno della moglie Daria. Più recentemente, nel 2026, un grave malore lo ha costretto a sottoporsi a un delicato intervento cardiochirurgico. Oggi, a 83 anni, Roberto Vecchioni continua a essere un punto di riferimento della cultura italiana tra concerti, libri e riflessioni pubbliche.
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Le ultime date del tour di Vecchioni: i concerti di Milano e Roma
Dopo essere stato costretto a rimandare le date di Roma, Milano, Legnano e Genova a causa di problemi di salute, quest’anno Roberto Vecchioni concluderà il suo tour ‘Tra il silenzio e il tuono’. Oggi giovedì 25 giugno 2026, proprio nel giorno del suo 83esimo compleanno, il cantante sarà a piazza San Giovanni a Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento. Con il rinvio delle date il gran finale della tournèe sarà in autunno con i concerti nella ‘sua’ Milano e a Roma.
- 28 settembre – Teatro dal Verme, Milano
- 30 settembre – Teatro Brancaccio, Roma
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